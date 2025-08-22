< sekcia Ekonomika
SR zvažuje žalobu, ak nebude kompenzovaná za zastavenie ruského plynu
Pán premiér predložil na rokovanie vlády materiál, ktorý má ísť na prerokovanie do Výboru NR SR pre európske záležitosti, povedala Saková.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenská republika zváži možnosť žaloby, ak nevyrokuje výnimku alebo nebude kompenzovaná za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie. Vyplýva to z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska so zásadou subsidiarity, ktorý s pripomienkami v piatok na svojom rokovaní schválila vláda. Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády.
„Vláda ukladá ministrovi spravodlivosti do 25. októbra 2025 zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerkou hospodárstva v prípade, ak rokovania nebudú viesť k vyjednaniu výnimiek alebo adekvátnych záväzných kompenzácií, vypracovanie analýzy možností podania žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity predmetným euronariadením,“ uvádza sa v uznesení vlády.
V materiáli sa navrhuje, aby vláda SR zobrala na vedomie návrh odôvodneného stanoviska k návrhu euronariadenia a odporučila Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne prerokoval návrh nariadenia a schválil odôvodnené stanovisko k nesúladu návrhu európskeho nariadenia so zásadou subsidiarity.
Súčasne sa navrhuje, aby vláda odporučila predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne odoslal odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedovi Rady EÚ a predsedníčke EK podľa článku 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality k Zmluve o EÚ.
„Pán premiér predložil na rokovanie vlády materiál, ktorý má ísť na prerokovanie do Výboru NR SR pre európske záležitosti. V ňom namietame a upozorňujeme Európsku komisiu, že tak ako koncipovala toto nariadenie, obsahuje disproporcie, čo sa týka jednotlivých článkov, na základe ktorých sa takto rozhodla. Nie je to úplne v súlade s európskym právom a na to upozorňujeme EK. O tom hovorí uvedený materiál,“ spresnila po rokovaní vládneho kabinetu podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
„Vláda ukladá ministrovi spravodlivosti do 25. októbra 2025 zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerkou hospodárstva v prípade, ak rokovania nebudú viesť k vyjednaniu výnimiek alebo adekvátnych záväzných kompenzácií, vypracovanie analýzy možností podania žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity predmetným euronariadením,“ uvádza sa v uznesení vlády.
V materiáli sa navrhuje, aby vláda SR zobrala na vedomie návrh odôvodneného stanoviska k návrhu euronariadenia a odporučila Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne prerokoval návrh nariadenia a schválil odôvodnené stanovisko k nesúladu návrhu európskeho nariadenia so zásadou subsidiarity.
Súčasne sa navrhuje, aby vláda odporučila predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne odoslal odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedovi Rady EÚ a predsedníčke EK podľa článku 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality k Zmluve o EÚ.
„Pán premiér predložil na rokovanie vlády materiál, ktorý má ísť na prerokovanie do Výboru NR SR pre európske záležitosti. V ňom namietame a upozorňujeme Európsku komisiu, že tak ako koncipovala toto nariadenie, obsahuje disproporcie, čo sa týka jednotlivých článkov, na základe ktorých sa takto rozhodla. Nie je to úplne v súlade s európskym právom a na to upozorňujeme EK. O tom hovorí uvedený materiál,“ spresnila po rokovaní vládneho kabinetu podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).