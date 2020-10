Srbská ekonomika by mala tento rok klesnúť len o percento

Belehrad 2. októbra (TASR) - Srbská ekonomika by mala tento rok klesnúť len mierne aj napriek pokračujúcej koronakríze. Jej konjunkturálne vyhliadky sa zlepšili.



Vláda a centrálna banka vo svojej spoločnej prognóze počítajú so znížením hrubého domáceho produktu o 1 %. Doteraz sa očakávala kontrakcia o 1,8 %.



Aktuálna predpoveď vychádza z augustových ekonomických údajov, podľa ktorých priemyselná produkcia stúpla o 4,2 %. Aj vývoj v poľnohospodárstve je lepší, než sa očakávalo, sektor by dokonca mohol zaznamenať rekordný rok.