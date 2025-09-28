< sekcia Ekonomika
Srbsko môže mať pre sankcie USA problémy s nedostatkom ropy a palív
Spoločnosť NIS, ktorá je v ruskom vlastníctve, predtým uviedla, že zabezpečila dostatočné zásoby ropy a paliva.
Autor TASR
Belehrad 28. septembra (TASR) - Srbsko má dostatočné zásoby ropy a paliva na pokrytie krátkodobého dopytu. Avšak sankcie USA, ktoré nadobudnú platnosť 1. októbra, ohrozujú energetickú bezpečnosť balkánskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť NIS, ktorá je ruskom vlastníctve, predtým uviedla, že zabezpečila dostatočné zásoby ropy a paliva po tom, ako srbský prezident Aleksandar Vučič potvrdil, že USA ďalej nepredĺžia výnimku zo sankcií, ktoré boli prvýkrát oznámené v januári.
NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby dieselu a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja. Firma nezverejnila výšku zásob ani to, na ako dlho zásoby vystačia. Štyri zdroje oboznámené so záležitosťou tvrdia, že rafinéria môže fungovať dva mesiace a dodávať rafinované produkty na pokrytie dopytu o niečo dlhšie.
Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.
Začiatkom roka agentúra Reuters informovala, že NIS má problémy s nákupom ropy od zahraničných obchodníkov, zatiaľ čo na domácom trhu jej bývalí klienti hľadajú alternatívnych dodávateľov palív z dôvodu pripravovaných sankcií.
Sankcie USA namierené na ruský ropný sektor boli oznámené 10. januára, ale opakovane sa odkladali. Len čo vstúpia do platnosti, zahraničné banky môžu zastaviť transakcie s NIS, takže firma bude mať k dispozícii len domáce banky, ktoré však nemajú dostatočnú kapacitu.
„Vláda musí okamžite zabezpečiť, aby NIS mala prístup na domáce finančné trhy, a potom v priebehu nasledujúceho mesiaca alebo dvoch urobiť všetko, čo je potrebné, aby rafinéria v Pančeve mohla naďalej fungovať,“ uviedol pre Reuters jeden zo zdrojov zo srbského energetického priemyslu. „Bez fungujúcej rafinérie neexistuje žiadna alternatíva pre zásobovanie trhu,“ dodal.
Rafinéria NIS v Pančeve s kapacitou 4,8 milióna ton ročne získava všetku svoju ropu cez chorvátsky ropovod JANAF. Spoločnosť JANAF v piatok (26. 9.) potvrdila, že po tom, ako sankcie vstúpia do platnosti, bude musieť zastaviť dodávky pre NIS. Zároveň však požiada americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) o predĺženie licencie.
„Teraz je na NIS, aby poskytla dôkazy, ktoré vysvetlia, prečo by sa mala licencia predĺžiť,“ uviedol pre Reuters člen predstavenstva JANAF Vladislav Veselica. Na NIS pripadá viac ako 30 % príjmov JANAF.
