Srbsko podpísalo s Čínou dohodu o spolupráci v oblasti energetiky

Belehrad 9. mája (TASR) - Srbská ministerka Dubravka Djedovičová Handanovičová podpísala vo štvrtok memorandum o porozumení medzi srbskou vládou a čínskou spoločnosťou Hunan Rich Photovoltaic Science and Technology o projekte výstavby továrne na solárne panely v meste Paračin v centrálnej časti krajiny. Na základe memoranda sa obe strany zaviazali prehĺbiť spoluprácu v sektore obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Tanjug.



Djedovičová Handanovičová zároveň podpísala rámcovú dohodu medzi vládou a čínskou spoločnosťou China Energy International Group o projekte výstavby závodu na spracovanie ropy a ropných derivátov v meste Smederevo v strednom Srbsku. Investícia do závodu, ktorý by mal spracovávať až 100.000 barelov ropy a ropných derivátov denne, predstavuje približne 2,4 miliardy eur.



Srbská vláda podpísala dohody deň po tom, ako krajinu navštívil čínsky prezident Si Ťin-pching. Srbsko a Čína dokázali, že pevné a úprimné priateľstvo dokáže prekonať veľké geografické vzdialenosti, uviedla srbská ministerka, podľa ktorej sa vzájomné politické a hospodárske vzťahy dostali na historicky najvyššiu úroveň.