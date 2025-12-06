< sekcia Ekonomika
Srbsko sa po problémoch s rafinériou NIS obáva o dodávky ruského plynu
Situácia by bola nepríjemná, ale nie úplne dramatická, tvrdia belehradskí experti.
Autor TASR
Belehrad 6. decembra (TASR) - Potom, čo jediná srbská rafinéria NIS musela nedávno prerušiť prevádzku pre sankcie USA voči jej ruskému majoritnému vlastníkovi Gazpromu, krajina čelí ďalšiemu problému. Vyzerá to totiž tak, že ohrozené sú aj dodávky ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Ruská strana totiž nedávno potvrdila dodávky plynu len do Nového roka. Viacročná dohoda o dodávkach plynu, v ktorú Belehrad dúfal, nebola uzavretá, čo zrejme obmedzí manévrovací priestor srbskej vlády pri hľadaní riešenia pre rafinériu.
Ako energetickí experti čoraz častejšie zdôrazňujú, srbská vláda má v súvislosti s rafinériou, ktorú prevádzkuje spoločnosť NIS, v podstate len dve riešenia: buď vláda dovolí, aby spoločnosť s približne 13.000 zamestnancami išla do konkurzu, alebo ju znárodní. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.
Z politického hľadiska by sa vládnuca Srbská pokroková strana (SNS), ktorej najvernejší stúpenci sú jasne prorusky orientovaní, rada vyhla obom riešeniam. Aktuálne sa zdá, že rozhodnutie bude musieť byť prijaté najneskôr v polovici januára. Predchádzajúca nádej, že Gazprom predá svoje podiely v NIS, sa nezdá byť opodstatnená. Na navrhované nútené správcovstvo NIS zo strany srbských orgánov by Rusko mohlo reagovať zastavením ďalších dodávok plynu, ako predpokladajú pozorovatelia.
Situácia by bola nepríjemná, ale nie úplne dramatická, tvrdia belehradskí experti. Prostredníctvom bulharsko-gréckych prepojovacích vedení, ktoré boli uvedené do prevádzky v roku 2022, dostáva Srbsko v súčasnosti približne 400 miliónov kubických metrov (m3) plynu z Azerbajdžanu.
Podľa belehradského energetického experta Miodraga Kapora by ďalších 1,4 miliardy m3 plynu mohlo byť zabezpečených dodávkami z terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v gréckom Alexandrupole. Kapacita prepojovacieho potrubia cez Srbsko je totiž 1,8 miliardy m3. Tieto dodávky by však boli zrejme drahšie ako plyn z Ruska.
