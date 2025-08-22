< sekcia Ekonomika
Srbsko sa usiluje o ďalší odklad sankcií proti energetickej firme NIS
Spoločnosť NIS, v ktorej Gazprom Nefť vlastní 44,9-percentný podiel, Gazprom 11,3-percentný a srbská vláda 29,9-percentný podiel (zvyšok sú drobní akcionári), prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine.
Autor TASR
Belehrad 22. augusta (TASR) - Srbsko požiadalo USA o ďalší, už šiesty odklad sankcií proti svojej energetickej spoločnosti NIS. Jej väčšinovými vlastníkmi sú ruské firmy Gazprom a Gazprom Nefť. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na piatkovú správu srbskej tlačovej agentúry Tanjug.
Spoločnosť NIS, v ktorej Gazprom Nefť vlastní 44,9-percentný podiel, Gazprom 11,3-percentný a srbská vláda 29,9-percentný podiel (zvyšok sú drobní akcionári), prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine. Tá sa nachádza v meste Pančevo. Rafinéria má ročnú kapacitu 4,8 milióna ton a pokrýva väčšinu potrieb Srbska.
Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na ruský ropný sektor vrátane Gazprom Nefť a jej dcérskych firiem 10. januára. Srbsko sa potom usilovalo o odklad sankcií, čo sa mu zatiaľ vždy podarilo. Naposledy koncom júla vyjednalo piaty odklad, ktorého platnosť sa však končí už 27. augusta.
Spoločnosť NIS, v ktorej Gazprom Nefť vlastní 44,9-percentný podiel, Gazprom 11,3-percentný a srbská vláda 29,9-percentný podiel (zvyšok sú drobní akcionári), prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine. Tá sa nachádza v meste Pančevo. Rafinéria má ročnú kapacitu 4,8 milióna ton a pokrýva väčšinu potrieb Srbska.
Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na ruský ropný sektor vrátane Gazprom Nefť a jej dcérskych firiem 10. januára. Srbsko sa potom usilovalo o odklad sankcií, čo sa mu zatiaľ vždy podarilo. Naposledy koncom júla vyjednalo piaty odklad, ktorého platnosť sa však končí už 27. augusta.