Srbsko tento rok zaznamenalo výrazný nárast zahraničných investícií

Belehrad 28. októbra (TASR) - Srbsko zaznamenalo v období od januára do júla tohto roka výrazný nárast priamych zahraničných investícií (PZI), najmä v ťažobnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje poradenskej spoločnosti EY.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa objem PZI v Srbsku zvýšil o 15 % na 2,9 miliardy eur. Približne štvrtina všetkých PZI v sledovanom období smerovala do ťažobného sektora, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 16 %. V odvetví sa výrazne angažovala aj Čína, ktorej podiel na celkových PZI v Srbsku v prvých siedmich mesiacoch roka predstavoval 30 %. Investície z členských krajín Európskej únie (EÚ) tvorili 49 %.