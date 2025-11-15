< sekcia Ekonomika
Srbsko získalo 3-mesačný odklad zo sankcií USA pre domácu rafinériu
Autor TASR
Belehrad 15. novembra (TASR) - Srbsko získalo trojmesačný odklad pre jedinú domácu rafinériu, ktorá je v ruských rukách. Na spoločnosť NIS sa vzťahujú sankcie USA, ktoré ohrozujú dodávky paliva do krajiny pred zimou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Srbsko tento týždeň oznámilo, že ruské spoločnosti Gazpromnefť a Gazprom, ktoré kontrolujú NIS, zaslali žiadosť Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií. Gazpromnefť a Gazprom v nej údajne vyjadrili ochotu postúpiť kontrolu nad NIS tretej strane.
NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby dieselu a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.
Sankcie USA na NIS zabránili srbskej firme koncom októbra, aby prijala dodávku ropy, ktorá mohla získať čas pre jedinú srbskú rafinériu. Tej bez nových dodávok hrozí zatvorenie, uviedli vtedy pre Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.
