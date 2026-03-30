Srbský prezident verí, že Európa bude s Ruskom rokovať o energiách
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov predtým uviedol, že Moskva a Belehrad už rokujú o dodávkach zemného plynu.
Autor TASR
Belehrad 30. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič verí, že Európa bude s Ruskom rokovať o dodávkach energií vzhľadom na problémy súvisiace s konfliktom na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dúfam, že Európa to pochopí, prijme určité zmeny alebo začne rokovať s inými dodávateľmi, aby sa rozsah tejto ropnej krízy čo najviac minimalizoval. S Ruskom aj so všetkými ostatnými. Nevidím žiadne iné riešenie,“ povedal v pondelok srbský líder.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov predtým uviedol, že Moskva a Belehrad už rokujú o dodávkach zemného plynu. Súčasná zmluva o dodávkach ruského plynu vyprší 31. marca.
Peskov tiež poznamenal, že Rusko je pripravené zostať spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov na rôzne trhy vrátane Európy. „Rusko bolo a je pripravené aj naďalej zostať spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov na akékoľvek svetové trhy vrátane európskeho,“ uviedol hovorca Kremľa.
