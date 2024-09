Šrobová: Vláde na jednorodičoch nezáleží, zoberie im ešte viac peňazí

Bratislava 18. septembra (TASR) - Na konsolidačné opatrenia vlády najviac doplatia tí najzraniteľnejší, a teda domácnosti s jedným rodičom. Uviedla to v stredu opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Šrobová (Progresívne Slovensko).



"V týchto rodinách žije na Slovensku približne 310.000 detí. Polovica jednorodičovských domácností sa nachádza v pásme chudoby. Nemajú takmer žiadnu podporu od štátu a teraz ich táto vraj sociálnodemokratická vláda ešte viac ochudobní. Hoci sa vláda snaží ľudí presvedčiť o opaku, zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) všetci pocítia na náraste cien oblečenia, školských potrieb či pohonných látok," povedala Šrobová.



Poslankyňa ďalej v súvislosti so zavádzaním nových opatrení dodala, že koaličný poslanec Ivan Hazucha (Smer-SD) si pravdepodobne nedokáže predstaviť, v akých ťažkých situáciách sa mnohé jednorodičovské domácnosti nachádzajú.



Progresívne Slovensko (PS) uviedlo, že vníma problémy tejto skupiny obyvateľstva a hľadá možnosti, ako jej pomôcť. "Do NR SR sme predložili návrh na zavedenie adresného príspevku na bývanie, ktorý by práve domácnostiam ohrozeným chudobou pomohol udržať si strechu nad hlavou. Koalícia ho zmietla zo stola. Dôležitejšie pre nich boli ich vyššie platy a doživotná renta. Pomáhajú len sebe, na bežných ľudí kašlú," uzavrela Šrobová.