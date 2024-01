Násady kapra pre rybárske organizácie budú od jesene lacnejšie

Žilina 2. januára (TASR) - Odkúpenie 300-hektárových kaprových rybníkov v Hrhove v Rožňavskom okrese a prebratie výrobného strediska lososovitých rýb v Príbovciach od akciovej spoločnosti Slovryb považuje tajomník Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Bohuš Cintula za mimoriadne dôležité kroky SRZ v minulom roku.



Na decembrovom zasadnutí schválila Rada SRZ zníženie cien kaprov na jesennú násadu z 3,80 na 3,65 eura za kilogram. Umožnili to nielen zvýšenie sebestačnosti SRZ v produkcii kaprov, ale aj stabilizácia cien energií, pšenice a pohonných látok. Profitovať z toho budú aj organizácie, ktoré od SRZ násadu nenakupujú. Iní predajcovia kaprov sa budú musieť cene SRZ prispôsobiť. Keďže ryba bude lacnejšia, dostane sa do revírov väčšie množstvo násad.



"Rybníky v Hrhove sme kúpili za 3,2 milióna eur, z toho bol 2,5 milióna eur úver a 700.000 eur sme zaplatili z vlastných zdrojov. Po necelom roku sa ukázalo, že to bol dobrý krok a rybníky ukázali, že sú hodné produkcie. A nikde nie je napísané, že v budúcnosti by to nemohol byť aj rybársky revír. Všetko, čo má SRZ na liste vlastníctva, je veľmi dôležité," doplnil tajomník.



Ako dodal, prevzatie rybochovného zariadenie v Príbovciach potvrdilo jeho predpoklady o zlacnení reofilných (žijúcich v tečúcich vodách - pozn. TASR) druhov rýb a sebestačnosti v ich produkcii. "V septembri schválila SRZ - Rada zlacnenie reofilných druhov rýb, čo umožnilo zarybniť rybárske revíry väčším množstvom týchto rýb. Nemuseli sme ich nakupovať z Česka a voziť ich na Slovensko tak, ako sa to dialo v posledných rokoch," zdôraznil Cintula.



V produkcii násadových lososovitých a reofilných druhov rýb je podľa neho SRZ sebestačný, časť lipňových násad dodáva akciová spoločnosť SRZ Slovryb. Po nadobudnutí rybníkov v Hrhove je zabezpečená násada kapra do revírov rady SRZ.



"Samozrejme, že násadou kapra nedokážeme pokryť viac ako 120 miestnych a mestských rybárskych organizácií. Pokryjeme asi 30 percent organizácií. Zvyšok si kupujú organizácie na západnom Slovensku prevažne z Českej republiky a na južnom a sčasti východnom Slovensku z Maďarska. Tam by sme len ťažko konkurovali," objasnil Cintula s tým, že v minulom roku vyprodukoval SRZ viac ako 100 ton kapra len na rybníkoch v Hrhove.