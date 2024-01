SRZ: Zvyšovanie cien povolení na rybolov bolo nepopulárne

Žilina 9. januára (TASR) - Niekoľkoročné nezvyšovanie cien celoslovenských kaprových povolení na rybolov napriek plošnému rastu cien komodít a energií bolo hlavným dôvodom ich skokového zvýšenia na rok 2024. TASR o tom informoval tajomník Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



Cena zväzového kaprového povolenia stúpla z minuloročných 50 na tohtoročných 75 eur. Nezvyšovanie cien za predchádzajúceho vedenia SRZ bol podľa Cintulu populistický krok pred voľbami v roku 2022.



"Ceny povolení stanovuje SRZ - Rada vždy v júni na ďalší rok. Keď som nastúpil do funkcie, už boli ceny nastavené a nedali sa meniť. Cena jedného kilogramu kapra bola 2,20 eura, za tri roky sa vyšplhala na takmer štyri eurá, ale cena povolenia na to nereflektovala, dlho sa pohybovala na úrovni 40 eur," priblížil tajomník.



Ako dodal, niekoľko rokov sa nezvyšoval ani odvod z členských poplatkov z miestnych a mestských organizácií na činnosť sekretariátu SRZ. V predchádzajúcom roku sa odvody z členského zvýšili iba o jedno euro, zatiaľ čo ceny energií sa zdvojnásobili. V tomto roku budú organizácie odvádzať SRZ z členského 11 eur za každého rybára.



Pripomenul, že niekoľkoročná stagnácia cien povolení na rybolov dobehla aj miestne a mestské organizácie. K rapídnemu zvýšeniu cien miestnych povolení pristúpili organizácie až na tento rok.



"Pochopili, že ak chcú do revírov nasadiť rovnaké množstvo rýb, pri raste cien násad musia zdvihnúť cenu povolení. Mnohé organizácie to v minulosti neurobili, a tak museli zrušiť objednávky, nedokázali ich finančne pokryť," zdôraznil Cintula.



Viac ako 50-percentné zvýšenie cien zväzového kaprového povolenia vyvolalo podľa neho medzi rybármi mnoho negatívnych reakcií, iná cesta však neexistovala.



"Ja rybárov chápem, ale treba pochopiť aj to, že všetko zdraželo. Tie peniaze tu nezmiznú, chceme investovať do zlepšenia podmienok pre rybárov na našich revíroch. Chceme sprístupniť rybárske lokality, chceme vybudovať móla a prístupové cesty na spúšťanie člnov do vody. Rokujeme so Slovenským vodohospodárskym podnikom o pozemkoch, na ktorých by sa dalo vybudovať zázemie pre rybárov," doplnil Cintula s tým, že zvýšenie ceny kaprového povolenia bolo nevyhnutné aj na zachovanie rozsahu zarybnenia rybárskych revírov.



"Tohtoročné zvyšovanie cien zväzových kaprových povolení bolo posledné v tomto volebnom období," uzavrel tajomník.