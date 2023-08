SSC chce s výstavbou obchvatu Prievidze začať budúci rok

Prievidza 9. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy druhej stavby obchvatu Prievidze ešte tento mesiac. So samotnou výstavbou počíta v prvom kvartáli budúceho roka. Pre TASR to uviedla Lucia Karelová z komunikačného odboru SSC.



"V súčasnosti sa finalizujú súťažné podklady," konkretizovala Karelová.



Začiatok stavebných prác bude podľa nej závisieť od priebehu procesu verejného obstarávania. "Zo skúseností môžeme odhadnúť, že verejné obstarávanie bude trvať približne polroka. V prípade, ak nenastanú komplikácie v procese verejného obstarávania, predpokladáme, že so samotnými stavebnými prácami by sa mohlo začať v marci 2024," doplnila. Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.



Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať úsek, ktorý počíta s napojením priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa podľa nej doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a Nováky. Náklady na prvú etapu druhej stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur. Financovanie bude zabezpečené cez Operačný program Slovensko.



Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.