Chcú zvýšiť plynulosť premávky na križovatke pri Lieskovci
Slovenská správa ciest (SSC) plánuje projekt, ktorého cieľom bude zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke pri obci Lieskovec vo Zvolenskom okrese.
Autor TASR
Zvolen 24. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje projekt, ktorého cieľom bude zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke pri obci Lieskovec vo Zvolenskom okrese. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč s tým, že chcú zvýšiť plynulosť a bezpečnosť premávky.
Spresnil, že aktuálne pokračujú administratívne procesy pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania.
SSC pripomína, že úsek sa nachádza na križovatke ciest prvej a tretej triedy pri Lieskovci. V rámci projektu zriadia odbočovací pruh vľavo v smere Zvolen - Lieskovec. Za križovatkou vybudujú stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Cestári objasňujú, že odbočovací aj pripájací pruh budú mať šírku 3,5 metra, rovnako aj priebežné pruhy. Postavia aj spevnenú a nespevnenú krajnicu.
Ako ďalej správa uviedla, v danej križovatke sa zvislé dopravné značenie nezmení. Na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky však zmenia vodorovné dopravné značenie pridaním odbočovacieho pruhu. Bude to zo Zvolena smerom na Lieskovec (cesta III/2542). Stredný pripájací pruh bude z Lieskovca smerom na Lučenec. Hovorca podotkol, že o termíne začiatku prác budú vodičov informovať.
Spresnil, že aktuálne pokračujú administratívne procesy pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania.
SSC pripomína, že úsek sa nachádza na križovatke ciest prvej a tretej triedy pri Lieskovci. V rámci projektu zriadia odbočovací pruh vľavo v smere Zvolen - Lieskovec. Za križovatkou vybudujú stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Cestári objasňujú, že odbočovací aj pripájací pruh budú mať šírku 3,5 metra, rovnako aj priebežné pruhy. Postavia aj spevnenú a nespevnenú krajnicu.
Ako ďalej správa uviedla, v danej križovatke sa zvislé dopravné značenie nezmení. Na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky však zmenia vodorovné dopravné značenie pridaním odbočovacieho pruhu. Bude to zo Zvolena smerom na Lieskovec (cesta III/2542). Stredný pripájací pruh bude z Lieskovca smerom na Lučenec. Hovorca podotkol, že o termíne začiatku prác budú vodičov informovať.