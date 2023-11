SSC: Ďalšie prípravy obchvatu Lučenca závisia od výsledku prieskumu

Lučenec 30. novembra (TASR) - Ďalšie stupne prípravy obchvatu Lučenca budú závisieť od výsledkov kordónového prieskumu sčítania dopravy, ktorý bol v meste realizovaný začiatkom jesene tohto roka. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



"Výsledky dopravného prieskumu a dopravného modelu, ktorý vyplynie zo sčítania, budú SSC dodané do konca roka. Poloha plánovaného obchvatu vyplýva z územného plánu mesta Lučenec a SSC disponuje právoplatným územným rozhodnutím na tento obchvat," priblížil Guzi.



Z dát celoslovenského sčítania dopravy realizovaného v rokoch 2022 a 2023, ktoré zverejnila SSC, vyplýva, že po ceste I/75 vedúcej naprieč celým mestom i historickým centrom Lučenca prejde denne viac ako 10.000 vozidiel. Najvyťaženejším úsekom je svetelná križovatka s cestou II/585 pri Kubínyiho námestí, ktorou denne prejde približne 14.000 vozidiel.



Riešeniu dopravnej situácie v Lučenci by podľa samosprávy pomohla výstavba obchvatu, o jeho možnom vybudovaní rokuje s SSC už niekoľko rokov. Obchvat Lučenca by mal byť realizovaný preložkou cesty I/75, podľa územného plánu by mesto obchádzal zo severozápadnej strany. Vybudovanie obchvatu by podľa samosprávy v meste znížilo hustotu dopravy a zvýšilo bezpečnosť na cestách či kvalitu ovzdušia.