SSC má spracované súťažné podklady na stavbu obchvatu mesta Stropkov

Stropkov 28. februára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) má spracované súťažné podklady na stavebné práce obchvatu mesta Stropkov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, v priebehu marca sa budú pripomienkovať a schvaľovať.



Ako ďalej povedala, po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce bude známy zhotoviteľ stavby a rovnako budú známe náklady na stavebné práce. "Predpokladaná lehota na proces verejného obstarávania je minimálne šesť mesiacov. Predpokladaná lehota výstavby je tri roky," priblížila.



"Dôvodom na výstavbu preložky cesty I/15 do novej polohy mimo zastavanej časti mesta je odklon tranzitnej dopravy z centrálnej časti mesta Stropkov, skrátenie času cestovania a zvýšenie plynulosti dopravy. Týmto riešením dôjde k zníženiu intenzity dopravy v meste, k podstatnému zníženiu hluku a emisií z automobilovej dopravy, k zlepšeniu kvality životného prostredia, k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a komfortu cestovania," povedala Lukáčová.



"Naše mesto, ktoré je administratívnym centrom okresu, nemá železnicu, stredom Stropkova prechádza po ceste I/15 medzinárodná severojužná tranzitná doprava a mesto delí takpovediac na dve polovice. Denne do Stropkova prichádzajú do škôl, do zamestnania či k lekárom alebo na úrady tisíce obyvateľov spádového regiónu a frekventovaná medzinárodná cesta I. triedy v súčasnej podobe negarantuje bezpečnosť cestnej premávky. Výstavbou obchvatu jednoznačne dôjde k zlepšeniu a skvalitneniu života v meste, nehovoriac o ekologickom hľadisku," uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Ako povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza, na obchvate pracuje SSC - Investičná výstavba a správa ciest Košice od roku 2009. "Do prípravy a majetkoprávneho vysporiadania bolo doteraz investovaných 3,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Projekt obchvatu má schválený zámer národného projektu a je zaradený do zoznamu stavieb financovaných z Programu Slovensko, teda z eurofondov," skonštatoval Brendza.



Verí, že podmienky verejného obstarávania nastaví rezort dopravy tak, aby sa mohlo následne po podpise zmluvy o dielo pristúpiť k realizácii stavebných prác na obchvate už v tomto roku.



Obchvat má byť dlhý 5,296 kilometra. Súčasťou stavby sú štyri križovatky, deväť mostných objektov, protihlukové steny, preložka rieky Ondava a preložky dotknutých inžinierskych sietí. Preložka cesty sa bude začínať za obcou Tisinec a končiť pred obcou Breznica.