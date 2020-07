SSC obhájila postup v súťaži na veľkoplošné opravy

Bratislava 22. júla (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) obhájila svoj postup pri hodnotení súťaže na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Námietku proti vyhodnoteniu ponúk, ktorú podal jeden z uchádzačov, úrad zamietol ako neodôvodnenú. Informovala o tom hovorkyňa SSC Lucia Karelová.



SSC podľa hovorkyne v písomnom stanovisku ÚVO zdôvodnila transparentný a hospodárny postup pri vyhodnotení súťaže a úrad žiadala o zamietnutie námietky ako neopodstatnenej. Ak sa dotknutý súťažiaci neodvolá voči rozhodnutiu ÚVO, správa ciest v najbližších týždňoch súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy uzavrie.



SSC deklarovala, že ak sa verejné obstarávanie ukončí počas leta, do konca roka stihne zrekonštruovať vozovky na celom území Slovenska vo výške približne 50 miliónov eur. Najviac ciest sa opraví v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 % z plánovanej investície.



Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová dohoda uzatvorená minimálne s dvomi, maximálne s tromi uchádzačmi. Úspešní uchádzači sa zúčastnia na elektronickej aukcii pre konkrétny úsek cesty. To znamená, že s prácami sa začne po identifikácii úspešného uchádzača v elektronickej aukcii.



SSC v októbri 2019 vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhadla na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia ÚVO práve pre nerozdelenie zákazky na časti.



Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.