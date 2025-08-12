< sekcia Ekonomika
SSC podpísala zmluvu so zhotoviteľom mosta na hlavnom ťahu v Jablonici
Zákazka sa týka vypracovania a dodania potrebnej projektovej dokumentácie i samotnej realizácie stavebných prác.
Autor TASR
Jablonica 12. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom nového mosta na hlavnom cestnom ťahu v obci Jablonica v okrese Senica ponad rieku Myjava. Celková hodnota zákazky je takmer 1,56 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Pôvodný most je v zlom technickom stave, navyše nevyhovuje šírkovému usporiadaniu cesty prvej triedy, keďže má len jeden jazdný pruh.
„Účelom stavby je vybudovanie nového mosta cez rieku Myjava, ktorý bude vyhovovať požiadavkám šírkového usporiadania cesty prvej triedy, zvýši sa zaťažiteľnosť mosta, ktorá sa degradáciou a vplyvom času znižuje,“ uviedla už skôr pre TASR hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Zákazka sa týka vypracovania a dodania potrebnej projektovej dokumentácie i samotnej realizácie stavebných prác. Víťazný uchádzač zároveň spracuje aj projekt dočasného a trvalého dopravného značenia s odsúhlasením príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. Z tohto projektu vzíde aj riadenie dopravy v čase prác.
Projektová dokumentácia má byť odovzdaná do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a nový most by mal byť postavený do 180 dní od odovzdania staveniska (mimo zimného obdobia). SSC podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou ASCEMO na základe výsledku verejného obstarávania, do ktorého sa zapojili štyria uchádzači.
