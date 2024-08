Pripravujú projekt rekonštrukcie mosta v Lučenci

Lučenec 6. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie mosta na ceste I/75 v Lučenci. Most, ktorý prechádza ponad železničné trate i miestne komunikácie, je v zlom technickom stave, odhadované náklady na jeho rekonštrukciu predstavujú vyše 4,4 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré SSC predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"V rámci rekonštrukcie budú odstránené všetky časti mostného zvršku, oceľové zábradlie, zvodidlo, protidotyková zábrana, rímsy, vozovka vrátané izolácie a až po horný povrch nosnej konštrukcie. Odstránené budú všetky mostné závery. Na celom moste budú odstránené a spätne osadené nové odvodňovače spolu s odvodňovacím potrubím," uvádza SSC vo zverejnenom materiáli s tým, že súčasťou rekonštrukcie budú i ďalšie potrebné práce.



Most na ceste I/75 v Lučenci je podľa SSC vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Jeho rekonštrukcia by mala priniesť aj čiastočné dopravné obmedzenia, práce sú však plánované po poloviciach s vedením obojsmernej premávky. Celkové náklady na realizáciu projektu SSC odhaduje na viac ako 4,4 milióna eur s DPH.



Obnova mosta v Lučenci je v súčasnosti vo fáze prípravy inžinierskej činnosti. "Bola podaná žiadosť o súhlas so vstupom na pozemky na účely stavebného konania na Mestský úrad Lučenec aj na riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky. Súhlasy sú potrebné pre majetkovoprávne vyrovnanie na nájomné zmluvy," priblížil pre TASR hovorca SSC Lukáš Trepáč.



Most na ceste I/75 v Lučenci bol postavený začiatkom 80. rokov minulého storočia. Takmer 270 metrov dlhý most prechádza ponad tri železničné trate a dve miestne komunikácie. Z hľadiska intenzity dopravy patrí cesta I/75 k cestám s vysokou intenzitou dopravy, úsekom podľa ostatného sčítania dopravy prejde za 24 hodín 11.380 vozidiel, z toho takmer 1350 nákladných áut.