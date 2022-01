Správa ciest s rezortom dopravy pripravuje zásobník projektov

Bratislava 23. januára (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR zásobník projektov na ďalšie programové obdobie eurofondov 2021 – 2027. Bude zameraný aj na výstavbu obchvatov, napríklad obchvat Šale, Stropkova či Prievidze. Pre TASR to uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.



Zásobník ani suma, ktorú alokujú pre SSC, ešte nie sú definitívne. "Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že zásobník projektov bude zameraný na výstavbu obchvatov, modernizáciu vybraných úsekov ciest prvej triedy a modernizáciu mostných objektov. Z najvýznamnejších projektov by sme spomenuli obchvaty Šale, Stropkova, Prievidze, Holíča, Kežmarku a dofinancovanie stavby obchvatu Sabinova," priblížil Guzi pre TASR.



Tiež vyčíslil, že aktuálne čerpanie SSC je vo výške viac ako 140 miliónov eur. Implementáciu ukončili na 21 projektoch, v súčasnosti SSC pracuje na ôsmich projektoch. "Celkovo do konca programového obdobia (rok 2023) plánuje SSC prestavať takmer 400 miliónov eur. Projekty sú zamerané na výstavbu obchvatov, modernizácie ciest, mostov a križovatiek. Taktiež je v pláne realizácia projektov zameraná na zvyšovanie bezpečnosti premávky," ozrejmil.



Z projektov, ktoré v súčasnosti SSC implementuje, sú podľa jeho slov najvýznamnejšie I/68 Plavnica – preložka cesty, I/66 Brezno – obchvat, druhá etapa, prvá stavba, modernizácie vybraných úsekov ciest po celom Slovensku a projekty zamerané na zvyšovanie pasívnej bezpečnosti. "V rámci tohto programového obdobia plánujeme začať realizáciu projektu obchvatu Sabinova, ktorý by mal byť fázovaný, a teda financovaný z tohto i budúceho programového obdobia," dodal.



Podotkol však, že SSC zároveň prioritne potrebuje riešiť opravy a rekonštrukcie mostov pre modernizačný dlh za uplynulé desaťročia. Na tieto opravy mostov SSC potrebuje každoročne približne 30 miliónov eur.



Guzi zároveň pre TASR priblížil nové opravy úsekov pre rok 2022. SSC má podľa jeho slov podpísané zmluvy o dielo na päť úsekov vrátane I/16 Rakytník – R2 Figa či úseku Dobrá Niva – Breziny. V procese verejného obstarávania pred koncom sú úseky ciest prvej triedy Chocholná – Mníchova Lehota, Ľubeľa – Liptovský Mikuláš a Golianovo – Vráble. Vyhlásené sú pritom aj ďalšie verejné obstarávania. SSC plánuje v tomto roku aj opravy mostov, medzi viac ako dvadsiatimi je napríklad most v Brusne, Kežmarku, Vranove nad Topľou, Ružomberku či Prievidzi.