SSC rekonštruuje cestu I/18 medzi Vranovom a Nižným Hrabovcom

Vranov nad Topľou 16. augusta (TASR) – Cestu prvej triedy I/18 medzi mestom Vranov nad Topľou a obcou Nižný Hrabovec od utorka opravujú. Rekonštrukciu vozovky v celkovej sume takmer jedného milióna eur, ktorá je súčasťou projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC), má zhotoviteľ zrealizovať do 30 dní. Pre vodičov platia v tomto úseku obmedzenia, informovala o tom za realizátorov diela Simona Tančáková.



"Pôvodná vozovka nespĺňa požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka oprave komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť," uviedla s tým, že celková dĺžka opravovaného úseku je 4229 metrov, jeho šírka sa pohybuje v rozpätí od 9,1 do 12,6 metra. Celkovo sa zrekonštruuje asfaltový podklad s výmerou viac ako 12.000 štvorcových metrov. Súčasťou stavebných prác je aj výšková úprava šiestich uličných vpustí.



"Počas opravy komunikácie bude premávka riadená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj regulovčíkmi. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu," doplnila Tančáková.



Dielo realizuje združenie Eurovia – Doprastav.