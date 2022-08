Cestári ukončili verejné obstarávanie na opravu mosta v Radoli

Radoľa 17. augusta (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) ukončila opakované verejné obstarávanie na opravu frekventovaného mosta v Radoli v okrese Kysucké Nové Mesto, ktorý je vo veľmi zlom stave. S opravami by sa malo začať podľa riaditeľa odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivana Rudolfa už v najbližších týždňoch.



"Most v Radoli je tak trochu zakliaty, ale verím, že tentoraz už s jeho opravou nebudú žiadne problémy. Jeho rekonštrukcia je nevyhnutná, je v kategórii šesť, teda len jeden stupeň od toho, aby sme ho museli zatvoriť. Oprava bude náročná, keďže sa na veľmi vyťaženej ceste bude robiť za plnej premávky," povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Riaditeľ odboru komunikácie MDV doplnil, že most sa mal rekonštruovať už na jar. "Avšak zhotoviteľ nenastúpil na stavbu (neplnil zmluvné podmienky), a tak musela SSC verejné obstarávanie zopakovať. V tendri uspela spoločnosť Strabag, ktorá most opraví za 753.254 eur bez DPH. Práce budú trvať osem mesiacov mimo zimného obdobia, keď budú prerušené," uviedol Rudolf.



"Cez most denne prejde viac ako 20.000 vozidiel, a tak by nám akékoľvek výrazné zásahy do premávky na tomto úseku mohli spôsobiť veľké komplikácie. Dobrou správou preto je, že doprava cez most bude možná aj počas opráv, aj keď sa istým obmedzeniam nevyhneme," dodal poradca ministra dopravy pre región Kysuce Jozef Mozol.