Vlani obnovili 277 km ciest, mosty i križovatky

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vlani obnovila 277 kilometrov ciest prvej triedy, zrekonštruovala 18 mostov a zmodernizovala deväť križovatiek. Celkovo do opráv a rekonštrukcií investovala asi 207,4 milióna eur. V utorok o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.



Medzi najväčšie investície v rámci rekonštrukcie ciest prvej triedy podľa SSC patrí desaťkilometrový úsek cesty medzi obcami Veľaty a Slovenské Nové Mesto za 12 miliónov eur či úsek medzi Kozárovcami a Hronským Beňadikom za 8,9 milióna eur alebo aj cesta medzi Rimavskou Baňou a Hnúšťou za 10 miliónov eur.



Do opráv mostov po celom Slovensku SSC vlani investovala vyše 27,5 milióna eur. Celkovou rekonštrukciou prešlo 18 mostov, najmä na východnom Slovensku, kde boli mosty v najhoršom stave. Opravené boli napríklad mosty Holiša v okrese Lučenec, most v Lučivnej či mosty v Kežmarku, Veľkej Lomnici, Spišskej Belej či Podspádoch. Výraznou obnovou prešli podľa SSC aj tri mosty na horskom priechode Donovaly.



Cestári vlani venovali pozornosť aj zvýšeniu bezpečnosti na frekventovaných križovatkách. Zmodernizovali deväť križovatiek, na bezpečnostnú mimoúrovňovú bola napríklad zrekonštruovaná križovatka v Predajnej. Turbookružná križovatka za vyše 4,4 milióna eur bola vybudovaná aj v Rimavskej Sobote, bezpečnejšie sú tiež križovatky pri Harmanci, v Rožkovanoch, Martine - Bystričke, Medveďove či Veľkom Mederi.



V minulom roku SSC investovala 55 miliónov eur aj do zvyšovania bezpečnosti na cestách prvej triedy. Pribudli nové priechody pre chodcov, inteligentné semafory, obnovené bolo vodorovné aj zvislé dopravné značenie, nainštalované boli tiež bezpečnejšie zvodidlá. Na viacerých miestach podľa SSC pribudli i bezpečnostné zariadenia proti zosuvom. Sanovaný bol tiež nestabilný svah na ceste pod Strečnom.