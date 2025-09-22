< sekcia Ekonomika
Začali s prácami na dokončení prvej etapy obchvatu Prievidze
Autor TASR
Prievidza 22. septembra (TASR) - Priemyselný park v Prievidzi s cestou za mimoúrovňovou križovatkou ciest I/64 a I/9 spojí nová obchvatová komunikácia za viac ako 23 miliónov eur. Základný kameň stavby, prvej etapy druhej stavby obchvatu, poklepali v pondelok v Prievidzi i za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
„Obchvaty nám prinášajú bezpečnejšie centrá miest, vyššiu kvalitu života, tichšie, čistejšie ovzdušie. Chcem popriať tejto stavbe, aj keď je menšia, ako tie, ktoré sme v poslednej dobe otvárali alebo poklepávali, aby sa jej darilo, zmluvná cena zostala zachovaná a hlavne zostal zachovaný zmluvný termín výstavby,“ povedal Ráž.
Podľa viceprimátora Prievidze Michala Dobiaša obchvat nie je len o pomyselnej ceste alebo asfalte, ale aj o zdravšom životnom prostredí, ľahšej dostupnosti, lepšej premávke. „Tento obchvat výraznou mierou pomôže práve mestám Prievidza a Bojnice, ako aj obci Opatovce nad Nitrou,“ zdôraznil Dobiaš.
Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka pripomenul, že druhá stavba prvej etapy obchvatu Prievidze je už tretím obchvatom, ktorý SSC súčasne realizuje. „Aj keď tento je z nich najkratší, má veľký význam pre región. Nielen diaľnicami je človek živý, ale regióny potrebujú aj tých 3300 kilometrov ciest prvej triedy, ktoré SSC spravuje,“ ozrejmil Polievka.
Druhú stavbu prvej etapy obchvatovej komunikácie postaví Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur. Trasa vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i 700 metrov protihlukových stien. SSC bude výstavbu financovať z Operačného programu Slovensko, celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 24.613.070,02 eura, nenávratný finančný príspevok je vo výške 20.921.109,52 eura. Dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 30 mesiacov od začatia prác.
Generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály deklaroval, že projektový tím spoločnosti je už pripravený a firma bude venovať aj tejto stavbe maximálnu pozornosť tak, aby boli všetci spokojní. „Táto stavba, napriek tomu, že je relatívne krátka a malá, je veľkým benefitom pre obyvateľov miest, pretože súčasťou stavby sú aj rekonštrukcie priľahlých križovatiek, ciest, chodníkov a cyklotrasy,“ priblížil.
Samospráva Prievidze opakovane upozornila, že obchvat pomôže mestu, až keď bude dokončený celý. Na druhú etapu SSC obstarávala štúdiu realizovateľnosti. Minister priblížil, že výsledky štúdie, ktorá určí variant trasovania, by mal mať rezort k dispozícii budúci rok. „Verím, že čoskoro sa stretneme na poklepaní základného kameňa druhej - poslednej etapy, aby sme konečne vedeli benefitovať z tohto obchvatu, a to nielen pre tranzit, ale samotných obyvateľov Prievidze,“ dodal.
Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.
