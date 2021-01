Stredoslovenská distribučná by privítala zaočkovanie zamestnancov

Žilina 22. januára (TASR) – Akciová spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) Žilina investovala od vypuknutia pandémie nového koronavírusu do ochrany zamestnancov už viac ako pol milióna eur. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša by privítali vzhľadom na neustále riziko ohrozenia plynulej a bezpečnej distribúcie elektriny možnosť zaočkovať najdôležitejších zamestnancov v čo najkratšom čase.



„Súčasnú neochotu vlády uprednostniť týchto špecialistov pri vakcinácii sleduje spoločnosť s vážnymi obavami," uviedol Gejdoš.



Doplnil, že medzi najdôležitejších zamestnancov distribúcie patria dispečeri, ktorí riadia elektrickú sústavu na úrovniach veľmi vysokého (110 kV), vysokého (22 kV) a nízkeho (400 V) napätia.



„Už štvrtý mesiac pracujú v najprísnejšom režime. Okrem centrálneho dispečingu je v prevádzke aj záložný. Na každom sa striedajú zmeny po dvoch týždňoch. Dispečeri pracujú v absolútnej izolácii. Do práce nastupujú až po PCR testovaní, pričom na výsledok čakajú v karanténe. Následne žijú dva týždne v uzavretej bubline, kde riadia sústavu, stravujú sa, odpočívajú aj spia," vysvetlil riaditeľ sekcie dispečingy Július Bodor.



„Bez elektriny upadneme do absolútnej tmy. Myslím to aj v prenesenom význame, lebo by sme sa ocitli na pokraji najvážnejších existenčných problémov. Skolabovali by nemocnice, komunikácia, doprava, zásobovanie, dodávky pitnej vody, úplne všetko. Preto robíme maximum, aby sme do takého stavu nedostali. Naším strategickým cieľom je preto ochrana zamestnancov," skonštatoval riaditeľ divízie prevádzky a údržby energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.



Distribútor zaplatil podľa Gejdoša za testovanie PCR a antigénovými testami zhruba 60 000 eur. „Doposiaľ sme zabezpečili v spoločnosti viac ako 900 PCR a približne 2000 antigénových testov. Celkovo sme mali 163 pozitívnych zamestnancov a 408 absolvovalo karanténu," priblížila vedúca odboru BOZP a environment v SSD Nataša Belová s tým, že v rámci celoplošného testovania opäť otestujú energetikov v réžii SSD, ktorá má 1343 zamestnancov.