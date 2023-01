SSD: Energetická kalamita pokračuje, bez elektriny je 4000 odberateľov

Banská Bystrica/Žilina 20. januára (TASR) - Energetická kalamita na strednom Slovensku pokračuje. Situácia sa v dôsledku sneženia stále mení, aktuálne je bez elektrickej energie asi 4000 odberateľov. Niektoré oblasti sú bez prúdu už niekoľko dní. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD).



Problémy pretrvávajú najmä v okresoch Detva, Brezno, Banská Štiavnica a v piatok k nim pribudol aj okres Liptovský Mikuláš. Podľa Gejdoša niektoré opravy sa zrejme pretiahnu až do budúceho týždňa.



"Rozsiahle poruchy elektrických vedení, ktoré začali vplyvom sneženia a vetra v pondelok (16. 1.) pokračujú. SSD rieši ešte stále 17 porúch na úrovni vysokého napätia (22 kV) a desiatky lokálnych výpadkov na úrovni nízkeho napätia (400 V). Naši pracovníci sú už niekoľko dní v plnom nasadení, v niektorých oblastiach budú pracovať na kalamite ešte aj počas víkendu a pravdepodobne i začiatkom budúceho týždňa. Najviac sa trápia s poškodenými stĺpmi, stožiarmi a pretrhnutými vodičmi v odľahlých lokalitách," priblížil Gejdoš.



Komplikovaná je predovšetkým preprava ťažkých mechanizmov a materiálu. Elektrikárom z údržby pomáhajú kolegovia z divízie stavebnomontážnej činnosti SSD a viacero dodávateľských firiem špecializovaných na výruby, výkopové práce či dopravu.



"Tam, kde je to možné, zásobuje distribútor do odstránenia porúch domácnosti provizórne, no na mnohých miestach je to technicky nerealizovateľné. Vo viacerých strediskách zasadajú lokálne krízové tímy a koordinujú svoju činnosť s centrálou. Nasadenie SSD v takto rozsiahlej kalamite si vyžiadalo aj zrušenie plánovaných aktivít, a to nielen počas tohto týždňa, ale aj budúceho. Našou prioritou je dostať situáciu pod kontrolu v čo najkratšom čase," zdôraznil Gejdoš.