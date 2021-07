Horolezci školili elektrikárov, ako evakuovať zo stožiara kolegu

Liptovský Ján 26. júla (TASR) – Tím elektrikárov zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) absolvoval v uplynulých dňoch na Liptove školenie zamerané na lezecké techniky.



Profesionálni inštruktori z radov leteckých a horských záchranárov sa zamerali najmä na zvládanie kolíznych situácií vo výške, ktoré by mohli nastať napríklad pri opravách na stožiaroch veľmi vysokého napätia. Kľúčovou aktivitou bola evakuácia zranenej osoby uviaznutej vo výške. TASR o tom v pondelok informoval špecialista externej komunikácie SSD Miroslav Gejdoš.



„Medzi našimi elektrikármi máme špecifickú skupinu takzvaných 'stovkárov'. Sú to chlapi, ktorí sa starajú o údržbu elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, teda 110-kilovoltového napätia. Často pracujú na stožiaroch vo výške niekoľkých desiatok metrov. Okrem toho, že potrebujú profesionálne školenie na lezecké práce vo výškach, musia byť pripravení aj na krízové situácie, keď treba niekomu pomôcť a dostať ho bezpečne na zem," vysvetlil technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo SSD Peter Stančo.



Trojdňové školenie energetikov sa uskutočnilo na skalnom previse v Liptovskom Jáne a na stožiari jednej z lanoviek v nízkotatranskom lyžiarskom stredisku. Podľa Gejdoša si vyskúšali lezeckú techniku, zlaňovanie, evakuáciu kolegu z výšky pomocou špeciálneho horolezeckého zariadenia, ale aj viazanie rôznych uzlov či používanie špeciálneho evakuačného zariadenia.



„Išlo o certifikované školenie, ktoré musíme absolvovať pravidelne. Inštruktori si hneď všimli automatické návyky našich pracovníkov pri lezení do výšky, ako zaisťovanie či dodržiavanie všetkých bezpečnostných postupov. Práve o toto nám ide, aby sa na stožiaroch správali zodpovedne k sebe aj kolegom automaticky, aby to bolo neodlučiteľnou súčasťou ich práce," skonštatoval Stančo.