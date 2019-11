SSD investovala do obnovy elektrických vedení zhruba 400.000 eur

Brusno/Osrblie 28. novembra (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) investovala do rekonštrukcie dvoch elektrických vedení vysokého napätia v horehronských obciach Brusno a Osrblie približne 400.000 eur. Vzdušné vedenia majú za sebou asi polstoročnú prevádzku a energetici si od obnovy sľubujú menej výpadkov prúdu a posilnenie kvality dodávanej elektriny. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Gejdoš, hovorca SSD.



"Ich fyzické opotrebovanie a s tým súvisiaci nárast porúch si vyžadovali komplexné riešenie. Preto vymieňame stožiare, stĺpy, vodiče a trafostanicu na dvoch úsekoch v celkovej dĺžke takmer štyri kilometre," konštatoval Peter Faluš, projektový manažér SSD.



Rekonštrukciu v Osrblí už energetici zrealizovali, v Brusne sú práce v plnom prúde. Ak pôjde všetko podľa plánu, elektromontéri by ich mali ukončiť pár dní pred Vianocami.



"Staré drevené stĺpy vymieňame za betónové aj pomocou vrtuľníka, pretože sa nachádzajú v ťažšie prístupnom teréne. Naťahujeme na ne nové zaizolované vodiče, takže vedenie bude odolnejšie voči vonkajším vplyvom a zmenší sa aj jeho ochranné pásmo," vysvetlil stavbyvedúci Tomáš Murgaš z divízie Stavebnomontážnej činnosti SSD. Starú stĺpovú trafostanicu nahradia novou murovanou v podobe kiosku a časť vedenia v komplikovanom úseku zakopú do zeme.



Podľa Gejdoša v súvislosti s rekonštrukciou je distribúcia elektriny v Brusne čiastočne obmedzená. Najvýraznejšie zníženie komfortu pocítia obyvatelia 4. decembra, keď ich odstavia od energie v čase od 7.00 do 18.30 h. Pôjde zhruba o 580 domácností v Brusne a 50 v Pohronskom Bukovci.



"Okrem Brusna a Osrblia, obnovená kondícia vedení zvýši stabilitu distribučnej siete i v širšom okolí vrátane Podpoľania. Počas porúch na iných vedeniach v regióne z nich bude možné premanipulovať dodávku elektriny pre významný počet odberateľov, aby nezostali vypnutí až do vyriešenia problému," dodal Gejdoš.