SSD investuje do nového podzemného vedenia pri Čremošnom 270.000 eur

Čremošné 1. júna (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) sa rozhodla investovať 270.000 eur do nového podzemného vedenia pri obci Čremošné v okrese Turčianske Teplice. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša sú dôvodom časté výpadky elektriny a náročné opravy časti vzdušného vedenia vysokého napätia (22kV) pri obci. Ich príčinou boli predovšetkým stromy, ktoré počas silného vetra padali spoza ochranného pásma a poškodzovali vodiče aj stĺpy.



"Káblové vedenie sme zakopali v dĺžke 1700 metrov. Vďaka tomu môžeme zdemontovať pôvodné vzdušné vedenie postavené na dvadsiatich stĺpoch. Významne to ovplyvní bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v tejto lokalite. Nielenže sa skokovo zníži počet výpadkov, ale zjednoduší sa údržba a tiež sa zmenší vplyv na životné prostredie. Už nebudú potrebné žiadne výruby stromov," vymenoval výhody projektu Peter Faluš zo sekcie projektového manažmentu SSD s tým, že výkopy realizovali popri komunikáciách.



Počas dvojmesačného zakopávania nového kábla sa museli energetici vyrovnať nielen s mimoriadne náročným terénom, skalnatým podložím, ale i s nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Elektromontéri pracovali počas mnohých dní v daždi, vetre a museli sa pohybovať po rozmočenej a blatistej pôde, doplnil hovorca SSD.



"Káblové vedenie je už niekoľko dní v prevádzke. Počas nasledujúcich týždňov potrebujeme ešte zdemontovať pôvodné vzdušné vedenie. Keďže sa nachádza na úpätí Veľkej Fatry, odstránime ho pomocou vrtuľníka, aby sme nezaťažovali prírodu ťažkou technikou," vysvetlil Faluš.



SSD nadväzuje touto investičnou akciou na rozsiahly projekt prepojenia Banskobystrického okresu s Turčianskoteplickým z roku 2019. "Vtedy zakopali energetici do zeme štvorkilometrový kábel cez horský priechod Šturec. Prepojenie Horehronia s Turcom umožňuje v prípade výpadkov v jednej z oblastí dočasné zásobovanie z druhej strany. Odberatelia elektriny tak nemusia čakať na odstránenie poruchy vo svojom regióne, ale zásobuje ich druhý okruh," dodal Gejdoš.