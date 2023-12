SSD: Na strednom Slovensku je bez elektriny asi 2500 odberných miest

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) - Počas pondelka sa situácia s výpadkami elektriny na strednom Slovensku výrazne zlepšila v porovnaní so Štedrým dňom (24. 12.). Bez prúdu ešte stále zostáva približne 2500 odberných miest, do večera by však mal ich počet klesnúť. Pre TASR to konštatoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



"Na niektorých miestach bude odstraňovanie porúch pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch, takže niektorí odberatelia zostanú bez elektriny dlhšie," uviedol Gejdoš. Situáciu im stále komplikuje najmä nedostupnosť poruchových miest či rozmočený terén. Na mnohých miestach prší a pracovníci SSD sa tam majú problém dostať s technikou.



"Snažíme sa však urobiť maximum pre to, aby sme dodávku elektriny obnovili čo najskôr. V teréne sú všetky dostupné kapacity, chlapi sú už na hrane síl, vyčerpaní, premrznutí, niekoľko dní sa brodili v snehu, ale každý, kto mohol, priložil ruku k dielu, aby sme dodávku elektriny obnovili pre čo najviac domácností," zdôraznil Gejdoš.



Energetickú kalamitu na strednom Slovensku výrazne zhoršilo výdatné sneženie počas sobotňajšieho (23. 12.) večera a noci. Najhoršia situácia bola v okresoch Brezno, Banská Bystrica i na Podpoľaní. Na Štedrý deň ráno bolo bez prúdu asi 18.000 a popoludní vyše 13.000 odberných miest.