SSD na strednom Slovensku od júla zmení účtovanie fixného poplatku
Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Domácnosti na strednom Slovensku, ktoré odoberajú elektrinu so sadzbou D3 a D4, čaká od 1. júla zmena pri účtovaní fixného poplatku za odberné miesto. Po novom sa bude platba odvíjať od hodnoty hlavného ističa. Každý odberateľ tak bude platiť za to, akú kapacitu pripojenia k elektrickej sieti má k dispozícii, informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.
Čím bude mať odberateľ vyššiu hodnotu hlavného ističa v ampéroch, tým vyššiu kapacitu môže využívať a úmerne tomu narastá mesačný poplatok za odberné miesto. Na rovnakom princípe už fungujú aj domácnosti so sadzbami D5 až D8. Ide o postupné zjednocovanie spôsobu účtovania a zavádzanie spravodlivejšieho systému v celom segmente.
„Ak sú v tej istej sadzbe dva domy s približne rovnakou spotrebou elektriny, pričom jeden má hodnotu hlavného ističa nastavenú správne s ohľadom na príkon spotrebičov a druhý trikrát vyššiu, ako skutočne potrebuje, je nespravodlivé, aby platili rovnako. Ten druhý dom blokuje kapacitu pre ďalšie dve domácnosti,“ priblížil princíp zmeny riaditeľ sekcie zákaznícky servis z SSD Ľubomír Hláčik.
O primeranej hodnote hlavného ističa sa podľa spoločnosti treba poradiť s odborníkom na elektroinštalácie. Sadzbu D3 a D4 využíva momentálne asi 75.000 odberných miest v regionálnej pôsobnosti SSD. Zhruba 9000 z nich energetici listom upozornili, že patria do skupiny odberateľov, ktorá má pravdepodobne zbytočne vysokú hodnotu hlavného ističa, prípadne ho nemá nainštalovaný vôbec, respektíve je jeho hodnota nečitateľná. Hrozí im od 1. júla nárast fixných poplatkov za elektrinu. Riešením je zníženie hodnoty hlavného ističa na optimálnu výšku, prípadne jeho inštalácia a zazmluvnenie.
„Chýbajúci hlavný istič je problémom nielen z technického, ale aj legislatívneho hľadiska. Musí ho mať každé odberné miesto. Plní ochrannú funkciu pred preťažením a náhlym skratom, umožňuje bezpečné odpojenie domácnosti pri poruche či údržbe a zároveň limituje maximálny odber prúdu z distribučnej sústavy,“ upozornil Hláčik.
Ak si podľa neho domácnosť nenainštaluje a nezazmluvní hlavný istič s jasne čitateľnou hodnotou, od 1. júla jej bude SSD účtovať poplatok ako pri hlavnom ističi s hodnotu 3x63 A. Ak si domácnosť doinštaluje istič a postačuje jej hodnota napríklad 3x25 A, môže ušetriť 200 eur ročne. „Pri prechode z 3x40 A na 3x25 A ušetrí domácnosť takmer 80 eur ročne,“ priblížil Hláčik.
Odberateľovi, ktorý požiada o zmenu do konca júna, zrealizuje SSD odplombovanie a zaplombovanie odberného miesta bezplatne. Fyzickú inštaláciu alebo výmenu hlavného ističa si zabezpečuje odberateľ, pretože je jeho majetkom. Mal by o to požiadať certifikovaného odborníka alebo firmu. Cena ističa sa pohybuje približne do 30 eur, ale treba počítať aj s nákladmi na inštaláciu.
SSD zverejnila na svojej internetovej stránke online kalkulačku s možnosťou výpočtu úspory pri znížení hodnoty hlavného ističa.
