SSD naplánovala v ŽSK rozsiahlejšie odstávky elektrickej energie

Žilina 15. septembra (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) naplánovala počas budúceho týždňa v Žilinskom kraji rozsiahlejšie odstávky elektriny v okresoch Žilina, Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.



Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša odstavia elektrinu v Rajeckých Tepliciach a Stránskom v stredu (21. 9.) od 7.00 do 16.30 h. "K dispozícii ju nebude mať 700 odberných miest. Energetici využijú odstávku na kontrolu a údržbu vedenia vysokého napätia. Obyvatelia Varína by sa mali pripraviť na odstávky počas štyroch dní od pondelka do štvrtka (19. - 22. 9.). Každý deň zasiahnu 800 odberných miest od 6.30 do 19.30 h. Štvrtková odstávka sa navyše dotkne aj 400 domácností v Gbeľanoch. Dôvodom budú stavebné úpravy na vedení vysokého napätia a montáž optickej siete," doplnil hovorca SSD.



Oravskú Polhoru čaká odstávka elektriny v utorok (20. 9.) od 8.00 do 15.30 h a dotkne sa 850 odberných miest. Dôvodom bude revízia vzdušného vedenia vysokého napätia. "V Liskovej naplánovala SSD odstávku vo štvrtok (22. 9.) od 8.00 do 16.00 h. Vykoná kontrolu vedenia vysokého napätia, počas ktorej obmedzí dodávku elektriny pre 800 domácností," dodal Gejdoš.



Mestské časti Liptovského Mikuláša Ploštín a Iľanovo čaká prerušenie distribúcie elektrickej energie vo štvrtok (22. 9.). "Od 7.00 do 20.00 h ju nebude mať k dispozícii asi 450 odberných miest. Obmedzenia budú súvisieť s výstavbou nového vedenia vysokého napätia medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehotou," vysvetlil hovorca SSD.



Podotkol, že vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. "Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas vypnuté. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," uzavrel Gejdoš.