SSD obnovuje utlmené aktivity aj plánované odstávky

Žilina 21. mája (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) postupne obnovuje projekty a práce, ktoré v posledných mesiacoch pre pandémiu pozastavila alebo obmedzila. Ide najmä o údržbu energetických zariadení a investičné akcie. TASR o tom informoval hovorca distribučnej spoločnosti Miroslav Gejdoš.



"Pre odberateľov elektriny na strednom Slovensku to znamená, že sa po trojmesačnej pauze vraciame aj k plánovaným odstávkam. Bez nich totiž nedokážeme zrealizovať mnohé údržbové práce ani investičné projekty," vysvetlil Gejdoš.



Generálny riaditeľ SSD Marek Štrpka pripustil, že niekoľkotýždňový výpadok v údržbe, rekonštrukciách a pri budovaní nových vedení je pre distribučnú spoločnosť citeľný. "Situácia je už, našťastie, priaznivejšia. Preto sa chceme pustiť do práce, aby sme distribučnú sieť mohli opäť nielen udržiavať v čo najlepšej kondícii, ale aj naďalej rozvíjať," skonštatoval.



Energetici sa chcú do štandardného režimu vracať postupne, počítajú aj s určitými limitujúcimi faktormi. Podľa hovorcu nejde len o hygienické opatrenia a obmedzenie osobného kontaktu, pozmenili aj pravidlá pri plánovaných odstávkach elektriny. "Urobíme všetko pre to, aby sme odberateľov zaťažovali čo najmenej. Tam, kde to podmienky dovolia, využijeme náhradné zásobovanie, prípadne urobíme údržbu pomocou špeciálnej techniky, ktorá umožňuje pracovať pod napätím, teda bez obmedzenia klientov," vysvetlil riaditeľ divízie prevádzky a údržby energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni. V ostatných prípadoch posilnia pracovné skupiny ďalšími ľuďmi aj technikou, aby práce ukončili čo najskôr.



Rajčáni upozornil aj na prípady, keď nebude možné nastavené pravidlá dodržať. Ide napríklad o práce pomocou vrtuľníka, ťažkotonážnych žeriavov alebo betónových púmp. "Ak dôjde k plánovanému vypnutiu, bude na to objektívny dôvod. Pri istých činnostiach je to z hľadiska bezpečnosti a technických možností nevyhnutné," vysvetlil.



Služby pre zákazníkov ako vybavovanie žiadostí o pripojenie, reklamácie či nahlasovanie porúch fungujú podľa hovorcu spoločnosti v štandardnom režime.