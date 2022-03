SSD plánuje rozsiahlejšie odstávky v štyroch okresoch

Ružomberok 4. marca (TASR) - Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) naplánovali počas budúceho týždňa štyri rozsiahlejšie odstávky elektriny. Dokopy ich pocíti takmer 4000 odberných miest v štyroch okresoch stredného Slovenska. V niektorých lokalitách budú elektrikári opravovať poškodené vedenie, v ďalších vykonajú preventívne kontroly, aby predišli nečakaným výpadkom. TASR o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



V Dolnom Kubíne bude odstávka elektriny v pondelok 7. marca. V čase od 7.30 do 13.30 h zostane na sídlisku Brezovec bez prúdu približne 500 domácností. "Týka sa to ulíc Ľ. Štúra a M. Hattalu. Dôvodom odstávky bude meranie a analýza káblového vedenia vysokého napätia," vysvetlil Gejdoš.



V stredu 9. marca čaká odstávka elektriny obce Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, osadu Magurka a rekreačné stredisko Železné. Energetici ju zrealizujú v čase od 8.30 do 15.00 h a pocíti to takmer 2000 odberných miest. Obmedzenie je podľa hovorcu spoločnosti nevyhnutné z dôvodu opráv vzdušného vedenia vysokého napätia.



"Niektorí obyvatelia mesta Martin, konkrétne z časti Záturčie, zostanú bez elektriny vo štvrtok 10. marca v čase od 11.30 do 16.00 h. Oprava distribučnej trafostanice ovplyvní asi 500 domácností," upozornil Gejdoš.



Obyvateľov Lučenca na uliciach Rúbanisko II a Okružná odpojí SSD od elektriny v utorok 8. marca. Od 7.30 do 16.00 h je v pláne pravidelná revízia trafostanice, ktorá sa dotkne 650 odberných miest. Hovorca spoločnosti vysvetlil, že ide o dôležitú prevenciu porúch zariadenia a následných nečakaných výpadkov elektriny.



Zdôraznil, že vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. "Elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné," uviedol Gejdoš s tým, že ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch.