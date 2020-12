Počas Vianoc nebudú žiadne plánované odstávky elektriny

Žilina 22. decembra (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) nebude počas Vianoc obmedzovať odberateľov elektriny plánovanými odstávkami. Ide o štandardný postup, ktorý energetici opakujú každý rok počas vianočného obdobia. Obmedzenie plánovaných prác platí do 6. januára 2021. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



"Celý rok vykonávame údržbu, rekonštruujeme a budujeme nové vedenia. Cez Vianoce si všetci zaslúžime oddych a pokoj. Odberateľov preto nebudeme obmedzovať plánovanými odstávkami a naši pracovníci si tiež vydýchnu od povinností, hoci v ich prípade je to závislé aj od počasia," povedal riaditeľ divízie prevádzky a údržby energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.



V prípade porúch sú však energetici pripravení zasiahnuť v teréne na zabezpečenie obnovenia dodávky elektriny. "Rovnako aj dispečing, ktorý riadi na diaľku celú distribučnú sústavu na území stredného Slovenska a koordinuje všetky aktivity na sústave, zostáva v plnej 24-hodinovej prevádzke," priblížil hovorca spoločnosti. Na poruchovú linku 0800 159 000 je podľa Gejdoša možné kedykoľvek nahlásiť výpadok elektriny alebo iný problém súvisiaci s elektrickou infraštruktúrou.



"Robíme všetko pre to, aby sme distribučnú sústavu udržali v prevádzke za každú cenu. Prijali sme veľa opatrení, vďaka ktorým máme zatiaľ kľúčové faktory pod kontrolou," zhodnotil Rajčáni. Dodal, že kapacitne a materiálne sú pripravení aj na kalamity.