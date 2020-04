V rekonštrukcii Elektrickej stanice Sučany sa pokračuje

Sučany 20. apríla (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) pokračuje od pondelka v komplexnej rekonštrukcii Elektrickej stanice Sučany. Do uzlovej rozvodne na úrovni veľmi vysokého napätia (110 kV) s nadregionálnym významom plánuje SSD investovať približne päť miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Práce sa podľa neho rozbehnú po niekoľkotýždňovej prestávke vynútenej novým koronavírusom. "Energetici budú dbať na prísne bezpečnostné opatrenia. Pozitívom je, že sa väčšinou budú pohybovať na otvorenom priestranstve a v menších skupinách," doplnil.



"Naše aktivity v rozvodni sa zaobídu bez odstávok elektriny pre odberateľov a pre pracovníkov sme pripravili bezpečné podmienky, takže sme sa rozhodli pokračovať. Je to veľmi dôležitá investícia, ktorú nie je možné odkladať. Je nevyhnutá z pohľadu bezpečnosti a stability dodávky elektriny v Martine a okolí. Zabezpečuje tiež distribučný prenos medzi regiónmi Liptov, Turiec a Považie," povedal manažér kľúčových projektov SSD Vladimír Svetlošák.



Rozvodňa v Sučanoch patrí medzi najstaršie na Slovensku. "Vybudovali ju spolu s Vážskou kaskádou. Okrem toho, že funguje ako križovatka viacerých stodesaťkilovoltových vedení, napája viacero menších transformovní. Je do nej vyvedený aj výkon z vodných elektrární v Sučanoch, Krpeľanoch a Lipovci. Od jej kondície závisí kvalita a bezpečnosť distribúcie elektriny vo viacerých okresoch od Žiliny až po Liptovský Mikuláš," vysvetlil Gejdoš.



Energetici vybudujú počas rekonštrukcie novú prevádzkovú budovu, väčšiu oproti pôvodnej. "Vďaka tomu sa do nej zmestia všetky moderné zariadenia, potrebné na jej automatické riadenie a zvýšenie bezpečnostného štandardu," podotkol hovorca SSD.



Distribučná spoločnosť očakáva od modernizácie aj výrazné zníženie údržbových nákladov. Rekonštrukciu realizuje za pomoci vlastnej špecializovanej divízie stavebnomontážnej činnosti, ale aj viacerých externých spoločností. "Pôvodný termín ukončenia sme museli pre mimoriadnu situáciu a prijaté opatrenia posunúť o niekoľko mesiacov, ale mohlo by to byť niekedy v druhej polovici budúceho roka," dodal manažér kľúčových projektov SSD.