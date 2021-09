V okresoch Žilina, Púchov, Námestovo plánujú odstávky elektriny

Žilina 30. septembra (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) pripravuje počas budúceho týždňa niekoľko väčších odstávok elektriny. Podľa špecialistu externej komunikácie SSD Miroslava Gejdoša ich pocíti takmer štyritisíc domácností v okresoch Žilina, Púchov, Námestovo a Zvolen.



Doplnil, že vo Zvolene by sa mali v utorok 5. októbra pripraviť na odstávku elektriny obyvatelia ulíc Kremnická, Novozámocká, Pražská a Tulská. "V čase od 7.00 do 17.00 h nepôjde elektrina v 800 domácnostiach. Stane sa tak z dôvodu plánovanej investičnej akcie na úrovni nízkeho napätia," informoval Gejdoš.



V okrese Žilina je naplánovaná odstávka elektriny vo štvrtok 7. októbra v Lietavskej Svinnej-Babkove a Lietave. "V čase od 7.30 do 16.30 h prerušia elektrikári distribúciu pre 500 domácností. Urobia tak z dôvodu pravidelnej lezeckej kontroly vzdušného vedenia vysokého napätia. Cieľom bude vyhľadávanie potenciálnych problémov a prevencia pred poruchami a následnými výpadkami elektriny," uviedol špecialista externej komunikácie SSD.



V okrese Námestovo bude odstávka elektrického prúdu v obci Vavrečka 5. októbra od 7.30 do 15.30 h. "Odstávku pocíti približne 530 odberných miest. Dôvodom obmedzenia dodávky bude aj v tomto prípade lezecká revízia vedenia vysokého napätia," doplnil Gejdoš.



V okrese Púchov je naplánovaná odstávka 7. októbra v Lysej pod Makytou a okrajovo aj v susedných Lúkach od 7.30 do 16.30 h. "Dotkne sa zhruba 1000 odberných miest. Dôvodom je kontrola trafostaníc spojená s odstraňovaním nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť plynulú a bezpečnú distribúciu elektriny," dodal špecialista externej komunikácie SSD.



Vo väčšine prípadov pôjde o kontrolu a údržbu vedení vysokého napätia. "Vo všetkých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné z dôvodu charakteru plánovaných prác a najmä bezpečnosti. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci SSD môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však energetici žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku," uzavrel Gejdoš.