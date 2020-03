SSD ruší všetky plánované práce na energetických zariadeniach

Žilina 16. marca (TASR) – Krízový štáb Stredoslovenskej distribučnej (SSD) rozhodol v súvislosti so šírením nového koronavírusu o zrušení všetkých plánovaných prác na energetických zariadeniach až do odvolania. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Vysvetlil, že odberateľom nebude prerušená dodávka elektriny z dôvodu žiadnych plánovaných údržbových či investičných prác. "Energetici sa tak chcú plne sústrediť na zachovanie plynulej a bezpečnej distribúcie elektrickej energie v tejto zložitej situácii. Prípadné poruchy budú, pochopiteľne, odstraňovať naďalej," uviedol Gejdoš.



"Elektrikári, ktorí sa budú pohybovať v teréne, by už mali mať k dispozícii potrebné ochranné prostriedky vrátane respirátorov. Stretávanie sa zamestnancov v rámci spoločnosti či s ľuďmi z externého prostredia sa zúžilo na nevyhnutné minimum," doplnil.



SSD podľa neho vyzýva všetkých zákazníkov, aby v prípade potreby komunikovali s jej zamestnancami výhradne elektronicky, telefonicky alebo poštou. "Zákaznícke služby zatiaľ naďalej prijímajú a vybavujú všetky distribučné žiadosti. Vzhľadom na prísne opatrenia však môže ich riešenie trvať dlhšia ako štandardne. SSD preto žiada o pochopenie a trpezlivosť," podotkol Gejdoš.



"Poruchová linka 0800 159 000 aj zákaznícka linka 0850 166 007 sú v bežnej prevádzke. Zákaznícke služby môžu odberatelia kontaktovať aj na e-mailovej adrese prevadzkovatel@ssd.sk," uzavrel hovorca spoločnosti.