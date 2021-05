SSD umiestnila na vedenie v Strečne odkloňovače letu vtákov

Strečno 27. mája (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) umiestnila na časť vzdušného vedenia vysokého napätia (22 kV) v katastri obce Strečno špeciálne reflexné prvky, takzvané odkloňovače letu vtákov. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša bude vďaka nim takmer polkilometrový úsek vedenia, ktorého časť prechádza ponad rieku Váh, lepšie viditeľný pre vtáky.



"Koncom minulého roka vletela v týchto miestach do vodičov labuť a po náraze uhynula. Upozornila nás na to Štátna ochrana prírody SR a požiadala nás, aby sme problematický úsek zviditeľnili a predišli tak ďalším kolíziám," odôvodnil akciu energetikov projektový manažér SSD Marián Stanček.



Energetici použili 27 odkloňovačov letu vtákov typu firefly a pripevňovali ich pomocou dronu. "Nad riekou je to najjednoduchší spôsob. Veľkou výhodou bolo aj to, že sme vedenie nemuseli vypínať," dodal Stanček.



"Úmrtnosť vtákov na elektrických vedeniach, žiaľ, nie je vzácny jav. Avšak zdokumentovať kadávery po náraze do vodičov alebo zabité elektrickým prúdom, je pomerne náročné. Napríklad líšky, kuny, diviaky alebo krkavcovité vtáky ich rýchlo odstránia - skonzumujú. Vtáky uhynuté nárazom do vedenia nad vodnou hladinou nie je prakticky možné zdokumentovať, preto sú nálezy vzácne," vysvetlil zoológ Správy Národného parku Malá Fatra Tomáš Flajs s tým, že inštalácia odkloňovačov v rizikových úsekoch výborne plní svoj účel.



Ochranári chcú preto pokračovať v spolupráci so SSD. "Najbližšie by sme sa chceli zamerať na úsek rieky Orava medzi Kraľovanmi a Párnicou, kde je odkloňovačmi ošetrené len jedno križovanie elektrického vedenia z piatich," skonštatoval Flajs.



Distribučná spoločnosť investovala do montáže odkloňovačov v Strečne približne 15.000 eur. "Energetici vynakladajú ročne desaťtisíce až státisíce eur napríklad do preložiek bocianích hniezd z elektrických stĺpov. Ale aj do montáže rôznych typov chráničiek a špeciálne upravených konzol, ktoré ochraňujú vtáky pred dotykom so živými časťami elektrického vedenia, prípadne im vôbec neumožňujú zosadať na stĺpy a stožiare," dodal hovorca SSD.