Stredoslovenská distribučná upozorňuje na podomových elektrikárov

Žilina 16. apríla (TASR) - Vo viacerých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja sa objavujú podozriví podomoví elektrikári a obyvateľom ponúkajú revízie elektroinštalácie, ktoré si majú zo zákona zabezpečiť. Upozornila na to Stredoslovenská distribučná (SSD) a pripomenula, že revízne správy od svojich odberateľov nevyžaduje. TASR o tom v stredu informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Podomoví elektrikári sa predstavujú ako zamestnanci spoločnosti, ktorej názov je veľmi podobný Stredoslovenskej energetike (SSE) či SSD. „Pri podomovom predaji revíznych služieb sa odvolávajú práve na tieto veľké a známe spoločnosti s tým, že revízie elektroinštalácie sú povinné zo zákona a SSD, prípadne SSE ich bude vyžadovať. Nie je to celkom pravda. Štandardne ani jedna z týchto spoločností nevyžaduje od svojich odberateľov revízne správy od elektroinštalácie, pretože tá je plne v majetku a zodpovednosti odberateľa,“ priblížil Gejdoš.



Riaditeľ sekcie zákazníckeho servisu SSD Ľubomír Hláčik vysvetlil, že samotné revízie elektroinštalácie, ktoré vyplývajú z legislatívy, sú veľmi prospešné, pretože môžu ochrániť nehnuteľnosť napríklad pred skratom, poškodením spotrebičov, ale aj pred požiarom. Revíziu môžu podľa neho vyžadovať pri riešení škodovej udalosti na nehnuteľnosti aj poisťovne. „Podomoví revízni technici, ktorí sa odvolávajú na niektorú z veľkých energetických spoločností, konajú neeticky. Ich snahou je na základe neznalosti a strachu z postihu vynútiť si objednávku služby v hodnote niekoľkých stoviek eur. Pritom je otázne, či ide o skutočných revíznych technikov a či je vystavený protokol platný,“ dodal Hláčik.



Spoločnosť v tejto súvislosti vyzýva všetkých obyvateľov, aby boli pri podomových predajcoch, či už produktov alebo služieb, maximálne obozretní. „Ak si nejaká spoločnosť zaplatí oznam v mestskom alebo obecnom rozhlase, ešte to neznamená, že je spoľahlivá a nepoužíva pokútne praktiky. Preto by aj samotné samosprávy mali zvážiť, komu dovolia propagáciu služieb prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov. Pre mnohých obyvateľov, najmä tých starších, tým dávajú akémukoľvek oznamu punc dôveryhodnosti,“ ozrejmil Gejdoš.



Pripomenul, že zástupcovia SSD sú vždy vybavení preukazom a ich totožnosť a kompetencie sa dajú preveriť napríklad cez oficiálne telefónne číslo zákazníckej linky spoločnosti.