SSD: Zníženie hodnoty hlavného ističa môže ušetriť stovky eur

Žilina 3. októbra (TASR) - Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) spustila informačnú kampaň zameranú na podnikateľov, ktorí odoberajú elektrinu na úrovni nízkeho napätia. Prehodnotením výšky svojho hlavného ističa a jeho znížením môžu ročne ušetriť stovky eur. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



SSD zásobuje elektrinou na úrovni nízkeho napätia zhruba 70.000 podnikateľských subjektov vrátane samospráv, pričom tisícky z nich majú na svojich odberných miestach hlavný istič so zbytočne predimenzovanou hodnotou. "Niektorí nedosahujú ani polovičný odber toho, čo majú zazmluvnené a za čo platia. Napríklad majú administratívne priestory, v ktorých svietia, kúria a využívajú bežné spotrebiče, ale hlavný istič majú ako výrobná prevádzka so strojmi. Keďže sa ich koncová cena elektriny odvíja nielen od spotreby, ale aj od výšky hlavného ističa, zbytočne prichádzajú o peniaze," vysvetlila riaditeľka divízie zákazníckych služieb SSD Anna Rechtoríková.



Distribučná spoločnosť sa snaží podnikateľov motivovať nielen samotnou úsporou, ale aj odpustením poplatkov spojených s výmenou ističa. Ak o zmenu požiadajú do konca kalendárneho roka, SSD im nebude účtovať poplatok za odplombovanie, zaplombovanie a ani za prípadnú výmenu elektromera.



Informačná kampaň SSD smeruje aj ku samosprávam. "Mnohé z nich majú pri verejnom osvetlení zazmluvnený istič s obrovskou hodnotou. Kapacitu siete, ktorú im garantuje, nikdy nevyužijú. Skôr sa budú ich nároky ešte znižovať, keďže postupne dochádza k plošnej výmene svietidiel za úspornejšie," doplnila Rechtoríková.



Podnikatelia, ktorí by chceli zistiť, či je ich hodnota hlavného ističa nastavená správne, alebo majú možnosť ušetriť, by mali osloviť revízneho technika, prípadne kvalifikovaného elektrikára. Do úvahy treba zobrať aj plány do blízkej budúcnosti, či neplánujú rozširovať svoje služby alebo výrobu, čo môže mať za následok vyššie nároky na odber elektriny.