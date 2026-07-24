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SSE otvorila v Lučenci nové zmodernizované zákaznícke centrum
Nové zákaznícke centrum SSE sa nachádza na Kubínyiho námestí len niekoľko metrov od pôvodného centra.
Autor TASR
Lučenec 24. júla (TASR) - Stredoslovenská energetika (SSE) v Lučenci v piatok slávnostne otvorila nové zmodernizované zákaznícke centrum. Vyškolení pracovníci tam občanom poskytnú poradenstvo v oblasti dodávky elektriny a plynu. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.
Nové zákaznícke centrum SSE sa nachádza na Kubínyiho námestí len niekoľko metrov od pôvodného centra. Modernejšie a komfortnejšie priestory majú poskytnúť zákazníkom pohodlnejšie a efektívnejšie vybavenie požiadaviek, pre zamestnancov zas prinášajú kvalitnejšie zázemie.
V zákazníckom centre sú klientom k dispozícii odborne vyškolení pracovníci, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti dodávky elektriny a plynu, pomáhajú pri vybavovaní požiadaviek a informujú o energeticky efektívnych riešeniach pre domácnosti i podnikateľov. Súčasťou poradenstva sú aj možnosti, ako efektívnejšie hospodáriť s energiami a znižovať náklady na ich spotrebu.
„Zákaznícke centrum v Lučenci na novej adrese poskytuje našim zákazníkom plný rozsah služieb. Veríme, že moderné priestory a vybavenie prispejú k ešte príjemnejšej návšteve a vyššiemu komfortu našich klientov,“ uviedol riaditeľ predaja B2C spoločnosti SSE Michal Jaloviar.
Lučenecké centrum na Kubínyiho námestí je súčasťou siete desiatich zákazníckych centier SSE. Otvorené je každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h, v pondelok a stredu do 17.00 h.
Nové zákaznícke centrum SSE sa nachádza na Kubínyiho námestí len niekoľko metrov od pôvodného centra. Modernejšie a komfortnejšie priestory majú poskytnúť zákazníkom pohodlnejšie a efektívnejšie vybavenie požiadaviek, pre zamestnancov zas prinášajú kvalitnejšie zázemie.
V zákazníckom centre sú klientom k dispozícii odborne vyškolení pracovníci, ktorí poskytujú poradenstvo v oblasti dodávky elektriny a plynu, pomáhajú pri vybavovaní požiadaviek a informujú o energeticky efektívnych riešeniach pre domácnosti i podnikateľov. Súčasťou poradenstva sú aj možnosti, ako efektívnejšie hospodáriť s energiami a znižovať náklady na ich spotrebu.
„Zákaznícke centrum v Lučenci na novej adrese poskytuje našim zákazníkom plný rozsah služieb. Veríme, že moderné priestory a vybavenie prispejú k ešte príjemnejšej návšteve a vyššiemu komfortu našich klientov,“ uviedol riaditeľ predaja B2C spoločnosti SSE Michal Jaloviar.
Lučenecké centrum na Kubínyiho námestí je súčasťou siete desiatich zákazníckych centier SSE. Otvorené je každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h, v pondelok a stredu do 17.00 h.