< sekcia Ekonomika
SSE prináša dlhodobý projekt podpory zariadení pre seniorov
Projekt bude každoročne finančne pomáhať desiatim vybraným zariadeniam pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.
Autor TASR
Žilina 1. októbra (TASR) - Stredoslovenská energetika (SSE) pripravuje projekt Energia seniorom, ktorým chce prispieť k zlepšovaniu kvality života staršej generácie na Slovensku. Projekt bude každoročne finančne pomáhať desiatim vybraným zariadeniam pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.
Realizácia projektu je plánovaná od začiatku roka 2026. „Schéma projektu je prehľadná a jednoduchá. SSE venuje časť svojho zisku z každej spotrebovanej megawatthodiny domácností na priamu finančnú podporu zariadení pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Hoci SSE pôsobí celoslovensky, práve na strednom Slovensku má najviac zákazníkov, a preto nový projekt začína realizovať práve v týchto krajoch,“ priblížila Krivá.
Doplnila, že naakumulovaná suma financií sa bude každoročne transparentne rozdeľovať medzi desať zariadení pre seniorov, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov. „Zákazníci a široká verejnosť v hlasovaní rozhodnú, do ktorých zariadení finančná pomoc pôjde. Získané finančné prostriedky budú môcť zariadenia využiť na akékoľvek zlepšenie materiálneho vybavenia, podmienok či kvality života seniorov v zariadeniach,“ poznamenala hovorkyňa spoločnosti.
Pripravovaný projekt Energia seniorom dopĺňa portfólio aktivít spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré SSE dlhodobo a cielene rozvíja. „Veríme, že úspech spoločnosti sa nemeria len ekonomickými výsledkami, ale aj zodpovednosťou konania, rešpektom a empatiou k prostrediu, v ktorom firma pôsobí,“ uzavrela hovorkyňa SSE.
Realizácia projektu je plánovaná od začiatku roka 2026. „Schéma projektu je prehľadná a jednoduchá. SSE venuje časť svojho zisku z každej spotrebovanej megawatthodiny domácností na priamu finančnú podporu zariadení pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Hoci SSE pôsobí celoslovensky, práve na strednom Slovensku má najviac zákazníkov, a preto nový projekt začína realizovať práve v týchto krajoch,“ priblížila Krivá.
Doplnila, že naakumulovaná suma financií sa bude každoročne transparentne rozdeľovať medzi desať zariadení pre seniorov, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov. „Zákazníci a široká verejnosť v hlasovaní rozhodnú, do ktorých zariadení finančná pomoc pôjde. Získané finančné prostriedky budú môcť zariadenia využiť na akékoľvek zlepšenie materiálneho vybavenia, podmienok či kvality života seniorov v zariadeniach,“ poznamenala hovorkyňa spoločnosti.
Pripravovaný projekt Energia seniorom dopĺňa portfólio aktivít spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré SSE dlhodobo a cielene rozvíja. „Veríme, že úspech spoločnosti sa nemeria len ekonomickými výsledkami, ale aj zodpovednosťou konania, rešpektom a empatiou k prostrediu, v ktorom firma pôsobí,“ uzavrela hovorkyňa SSE.