SSE spustila dlhodobý projekt podpory zariadení pre seniorov
SSE v prvej polovici marca postupne osloví zariadenia pre seniorov s celoročnou pobytovou formou.
Autor TASR
Žilina 5. marca (TASR) - Stredoslovenská energetika (SSE) oficiálne spustila projekt Energia seniorom s cieľom zlepšiť život seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť v zariadeniach. Projekt bude každoročne finančne pomáhať desiatim vybraným zariadeniam pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.
Do projektu sa môžu zapojiť zariadenia pre seniorov v dôchodkovom veku s celoročnou pobytovou formou, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom alebo Banskobystrickom kraji, bez ohľadu na zriaďovateľa. „SSE v roku 2026 podporí celkovou sumou až 170.000 eur desať zariadení, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov,“ uviedla Krivá.
SSE v prvej polovici marca postupne osloví zariadenia pre seniorov s celoročnou pobytovou formou, ktoré je možné identifikovať na základe verejne dostupnej databázy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Ostatné zariadenia, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu a zároveň spĺňajú podmienky projektu, sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky dostupnej na stránke sse.sk/energiaseniorom. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 30. apríla 2026,“ poznamenala hovorkyňa spoločnosti.
Doplnila, že verejné hlasovanie sa uskutoční od 1. septembra do 15. októbra a hlasovať budú môcť nielen zákazníci SSE, ale aj široká verejnosť, pričom každý hlas sa bude započítavať iba raz. Výherným zariadeniam sa celková suma rozdelí transparentne, a to pomerne podľa počtu seniorov s celoročnou pobytovou formou v jednotlivých zariadeniach.
Projekt Energia seniorom dopĺňa portfólio aktivít spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré SSE dlhodobo a cielene rozvíja. „Veríme, že môže byť príkladom zodpovednej spolupráce medzi energetickou spoločnosťou, samosprávami, zariadeniami pre seniorov a verejnosťou s cieľom priniesť konkrétnu pomoc tam, kde má skutočný zmysel,“ uzavrela Krivá.
