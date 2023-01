SSE vystaví malým podnikom novú dohodu o preddavkových platbách

Žilina 19. januára (TASR) - Spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) vystaví podnikateľom a organizáciám s regulovanou cenou (tzv. malé podniky) novú dohodu o preddavkových platbách na rok 2023. Pôvodne zaslanú dohodu o preddavkoch môžu odberatelia považovať za bezpredmetnú. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá.



Pripomenula, že vláda SR prijala na mimoriadnom rokovaní v pondelok (16. 1.) nový spôsob zastropovania ceny dodávky elektriny a plynu. "Týka sa výhradne podnikateľov a organizácií s regulovanou cenou, s ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh a plynu do 100 MWh. Pôvodná schéma štátnej pomoci, o ktorej SSE zákazníkov informovala a v zmysle ktorej postupovala pri stanovení výšky preddavkových platieb na rok 2023, sa podľa nového nariadenia vlády pre túto skupinu odberateľov mení. Cena dodávky pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou bude spätne od 1. januára 2023 zastropovaná na úrovni 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn," uviedla hovorkyňa spoločnosti.



Zákazníci, ktorí úhradu za január už realizovali, budú mať podľa nej platbu započítanú vo vyúčtovacej faktúre za január. "Vyúčtovaciu faktúru im už vystavia so zastropovanými cenami dodávky a v prípade preplatku im tento vrátia. Zo strany odberateľov nie je v tomto prípade potrebná žiadna aktivita," doplnila Krivá.



Upozornila, že zníženie cien sa týka preddavkových platieb na rok 2023. Vyúčtovaciu faktúru za rok 2022 je potrebné uhradiť v pôvodnej výške a termíne splatnosti. "V prípade medializovaných informácií, týkajúcich sa nárastu úrokov z omeškania, ide o nárast, ktorý je vypočítaný podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Nielen SSE, ale aj všetkým ostatným dodávateľom rastie počet pohľadávok voči zákazníkom - dlžníkom. Náklady na obsluhu týchto pohľadávok prudko stúpajú, preto musela SSE pristúpiť k zvýšeniu úrokov, ktoré je dlžník povinný zaplatiť. Tento postup je bežný vo viacerých sektoroch priemyslu," uzavrela hovorkyňa spoločnosti.