SŠHR nakúpila v uplynulom období najmä deky a hygienické potreby

Bratislava 20. decembra (TASR) - V období od začiatku septembra 2022 do konca augusta tohto roka vydala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR spolu 6,7 milióna kusov zdravotníckych pomôcok. Išlo najmä o chirurgické rukavice, testy na COVID-19 či respirátory. V tom istom období doplnili hmotné rezervy materiál za viac ako 144.000 eur, a to o deky, uteráky a hygienické potreby. Vyplýva to z Informácie o stave pohotovostných zásob, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie.



"SŠHR SR sa aj v rokoch 2022 - 2023 v rámci pohotovostných zásob venovala najmä zabezpečovaniu poskytovania zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov určených na prevenciu a riešenie dosahov pandémie COVID-19," uviedla SŠHR v materiáli.



Okrem poskytnutia zásob nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam, záchranným zdravotným službám, domovom sociálnych služieb či okresným úradom uvoľnila SŠHR aj 200.000 respirátorov ako humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Spolu 200.000 chirurgických rukavíc a 3000 jednorazových ochranných oblekov uvoľnili hmotné rezervy ako pomoc pre zemetrasením postihnuté regióny Turecka.