Správa štátnych hmotných rezerv odmieta pochybenie pri nákupe rúšok

Bratislava 18. marca (TASR) – Správa štátnych hmotných rezerv SR odmieta, že by štát pri nákupe ochranných pomôcok (najmä rúšok) proti novému koronavírusu pochybil. Na brífingu po rokovaní vlády to uviedol predseda SŠHR SR Kajetán Kičura na margo medializovaných obvinení z možných nekalostí. Obvinenia odmieta aj Lacorp, jedna zo spoločností, ktoré majú zabezpečiť pre SR dovoz ochranných rúšok z Číny.



"Chcem sa ohradiť voči akýmkoľvek obvineniam na Správu štátnych hmotných rezerv, že by postupovala v rozpore s akýmikoľvek etickými, ekonomickými alebo právnymi pravidlami," zdôraznil predseda SŠHR SR.



Predstavitelia spoločnosti Lacorp boli podľa Kičuru pozvaní na rokovanie vlády, aby vysvetlili obvinenia. "To, čo sa písalo, dovolím si povedať, bolo v negatívnom význame. Spolu s touto spoločnosťou (Lacorp) bola aj SŠHR SR akoby obvinená z nejakých nekalých praktík. Preto na žiadosť pána premiéra táto spoločnosť, ktorá má s nami podpísané dva veľké kontrakty, bola dnes zavolaná na vládu, kde podala presné vysvetlenie," spresnil Kičura.



Podľa slov konateľa Lacorpu Jozefa Kurica sa momentálne nákup rúška na trhu pohybuje v intervale 0,55 až 1,50 eura bez súvisiacich logistických nákladov, a to bez akejkoľvek garancie pôvodu a bez záruky certifikácie. "Pred vypuknutím nákazy rúško univerzitné nemocnice nakupovali za cenu 0,045 eura s DPH. V súčasnosti sa v platobných podmienkach vyžaduje okrem toho 100 % platby vopred pri dodaní tovaru do troch až 14 dní," opísal problémy s nákupom na trhu Kuric.



Respirátory sa podľa Kurica v SR nedajú kúpiť vôbec. "Od piatka, ako sú zatvorené hranice okolo Slovenska, sa do SR nevie dostať jediný respirátor, jediná maska, jediná poriadna ochranná pomôcka. Momentálne je situácia taká, že respirátory FFP3 sú v nákupe niekde na úrovni 25 až 30 eur bez DPH a bez ďalších nákladov. Respirátory FFP2 sú v nákupe niekde na úrovni okolo 25 eur za kus bez DPH. Toto je momentálna situácia," spresnil Kuric.



Zmluva o dodávke pomôcok medzi Lacorpom a SŠHR SR je podľa neho veľmi tvrdá a pre firmu "svojím spôsobom likvidačná".



Podľa centrálneho registra zmlúv podpísala SŠHR SR v nedeľu tri zmluvy na dodávku 20 650 000 chirurgických rúšok. Spolu za chirurgické masky podľa podpísaných zmlúv zaplatí trom spoločnostiam 2 474 139,20 eura.



Zmluvu na 650 000 kusov chirurgických masiek podpísala SŠHR so spoločnosťou Zornica Banko Fashion z Bánoviec nad Bebravou. Spoločnosť dodá masky v sume 2,70 eura za kus v celkovej hodnote 1 755 000 eur. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 27. apríla, z toho 80.000 kusov najneskôr do 22. marca.



Spoločnosť A-testing so sídlom v Jelke dodá SŠHR podľa zverejnenej zmluvy desať miliónov chirurgických masiek v celkovej sume 13.320.000 eur, čo predstavuje 1,332 eura za kus. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Podľa obchodného registra bola spoločnosť zaregistrovaná 29. januára.



Ďalších desať miliónov chirurgických masiek za 9 960 000 eur, čo predstavuje za jednu masku 0,996 eura, dodá spoločnosť Lacorp z Bratislavy. Okrem masiek dodá spoločnosť 1,5 milióna chirurgických nesterilných rukavíc za 306 000 eur, 100 000 respirátorov FFP3 za 1 989 600 eur a 4800 jednorazových ochranných oblekov v celkovej sume 143 539,20 eura.



Celková hodnota objednávky podľa zverejnenej zmluvy je 12 399 139,20 eura. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Spoločnosť mala v roku 2019 podľa údajov z Finstatu tržby vo výške 75 445 eur, predtým ani raz neprekročili ročné tržby sumu 35 000 eur.