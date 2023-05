SŠHR: Zo skladov hmotných rezerv sa nevytratila žiadna munícia

Bratislava 18. mája (TASR) - Zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR sa posledné roky nevytratila žiadna munícia. Uviedol to vo štvrtok na brífingu SŠHR SR jej predseda Ján Rudolf v reakcii na vyjadrenia predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica o použití munície zo skladov SŠHR za 9 miliónov eur. Ficove vyjadrenia sú podľa Rudolfa klamstvo.



"SŠHR neposkytla inému štátu počas môjho trojročného pôsobenia žiadnu muníciu, žiadne granáty, žiadnu vojenskú techniku alebo materiál vojenského charakteru, a to nielen vo vzťahu k Ukrajine, ale ani k iným štátom. Ubezpečujem, že zo skladov štátnych hmotných rezerv sa žiadna munícia v hodnote 9 miliónov eur nikdy nevytratila," vyhlásil Rudolf.



"Dôrazne sa ohradzujem voči tomu, že v SŠHR dochádzalo a dochádza k hrubému porušovaniu zákonov. Táto inštitúcia a moji kolegovia po tom všetkom, čo sme si zažili a čím všetkým sme si prešli, si to nezaslúžia. Éra zlatých tehličiek a predražených mercedesov, ale aj platinových sitiek je v tejto inštitúcii už dávno minulosťou," zdôraznil.



"Klamali ste, pán Fico, o nákupe testov a klamali ste aj o vyskladnení munície," odkázal opozičnému politikovi. Vyzval zároveň Fica a iných politikov, aby SŠHR prestali ťahať do politických prekáračiek. "Prestaňte zavádzať a klamať o SŠHR a urážať čestných a svedomitých ľudí, ktorí napriek tomu, čo sa tu dialo za minulého vedenia, svedomito a poctivo pristupujú k svojim povinnostiam a pracujú pre všetkých občanov a obyvateľov SR v snahe očistiť a modernizovať náš úrad," doplnil.



Dodal, že počas posledných troch rokov došlo k likvidácii ručných granátov URG-86. Tieto granáty nariadil SŠHR zlikvidovať ešte v roku 2014 vtedajší minister obrany Martin Glváč (Smer-SD). Išlo o chybnú muníciu. Granáty rovnakého vzoru totiž spôsobili výbuch v Novákoch a z bezpečnostných dôvodov bola nariadená ich likvidácia.



"Môžem vám povedať, že sú tu ŠHR, ktoré majú zo zákona povinnosť vytvárať rezervy pre tento štát, pre bezpečnostné situácie. Vieme, že v skladoch bola munícia za 9 miliónov eur, ktorá sa jednoducho vytratila, tam zrazu nie je. Ale nemôžete len tak vybrať zásoby štátu a dať to niekde inému štátu, pokiaľ ten majetok nevyhlásite za nepotrebný alebo nepoužiteľný. Myslíme si, že dochádzalo k hrubému porušovaniu zákonov," mal podľa Rudolfa 16. mája uviesť Fico.