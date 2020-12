Stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ aj v neistých časoch? LIDL!

Bratislava 2. decembra (OTS) - Stabilita na prvom mieste. To je nielen jedna z kľúčových hodnôt, ale aj hlavná myšlienka aktuálnej zamestnávateľskej kampane spoločnosti Lidl Slovenská republika. Zdôrazňuje ňou, že je zamestnávateľom, na ktorého sa dá spoľahnúť nielen počas pandémie.“ vysvetľuje hlavný motív kampane, ktorá v Lidl vedie personálny úsek.Diskont sa komunikáciu svojej zamestnávateľskej značky, rovnako ako v minulosti, rozhodol postaviť na svojich skutočných zamestnankyniach a zamestnancoch. V kampani sú prezentovaní bez tradičných uniforiem počas ich voľnočasových aktivít. Lidl tým ukazuje nielen úprimnosť a otvorenosť v komunikácii, ale aj to, že stabilita v zamestnaní presahuje aj do súkromného života zamestnancov.Hlavnou postavou prvých vizuálov je Lenka Petríková, ktorá pracuje ako vedúca predaja v Logistickom centre Sereď. V Lidli je to jej štvrtá pracovná pozícia, pričom v tomto obchodnom reťazci pracuje už 12 rokov.“ ozrejmila jedna z tvárí kampane. Jej súčasťou je aj Scarlett Šuláková z predajne v Bratislave či manželia Eva a Miroslav Rusnákovci z Logistického centra Záborské.“ popisuje Eva.Lidl je dlhodobo stabilný zamestnávateľ, ktorého cieľom je rozvíjať svojich zamestnancov a zároveň byť jednotkou v odmeňovaní v rámci svojho segmentu. Dlhodobá bude aj komunikácia kampane. Prebiehať bude vo viacerých fázach a v rôznych formátoch, spomenutými vizuálmi teda nekončí, práve naopak. „uzavrela Z. Baloghová.Lidl na Slovensku v 145 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva približne 5000 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je štvornásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a nedávno opätovne získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už sedemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.V roku 2020 investoval Lidl viac ako 2 milióny eur do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa primárne zameral na oblasť zdravia a work-life-balance. Počas celého roka zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami, dezinfekciou a rúškami. Lidl zároveň spustil benefitný systém, v rámci ktorého si každý zamestnanec mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Kolegyniam a kolegom v prvej línii vyplatil Lidl špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období v celkovej hodnote takmer jeden milión eur.Všetko podstatné o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na webe kariera.lidl.sk