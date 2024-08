Odborníčka:Stabilný príjem a úvery sú kľúčové pri posudzovaní hypotéky

Bratislava 15. augusta (TASR) - Stabilný príjem je pri posudzovaní žiadosti o hypotéku pre banky kľúčový. Najjednoduchšie je, ak je žiadateľ zamestnaný na trvalý pracovný pomer v SR, kedy zväčša stačí mať preukázateľný príjem za posledný polrok a nebyť v skúšobnej či výpovednej lehote, priblížila šéfka PR 365.bank Linda Valko Gáliková.



"Pri živnostníkoch a firmách je potrebné mať spravidla aspoň jedno zdaňovacie obdobie za sebou a zároveň musí byť podnikateľská činnosť vykonávaná dlhšie ako len šesť mesiacov, nakoľko banka vyžaduje kontinuálne podnikanie," vysvetlila.



Pri posudzovaní bonity žiadateľa berie banka do úvahy aj jeho ďalšie úvery. Úverovú angažovanosť tak môže vylepšiť napríklad zrušenie nepoužívaných kreditných kariet alebo povolených prečerpaní. Hypotéka je zväčša záväzok na desiatky rokov, je preto namieste neunáhliť sa a porovnať viacero ponúk z rôznych bánk, zdôraznila Valko Gáliková.



"Odporúčame začať v banke, kde má žiadateľ účet, ale je dobré získať aspoň dve ďalšie ponuky na porovnanie. Pri rozhodovaní o najlepšej voľbe pritom treba brať do úvahy nielen výslednú úrokovú sadzbu, ale aj to, či je niečím podmienená. Môže ísť napríklad o aktívne využívanie účtu alebo povinné uzatvorenie poistenia schopnosti splácať úver. O výhodnosti hypotéky môžu rozhodnúť aj rôzne poplatky, ako poplatok za jej poskytnutie alebo to, či je súčasťou ponuky znalecký posudok," zhodnotila.



Poplatok za znalecký posudok sa zvyčajne pohybuje okolo 150 až 400 eur, poplatok za vklad záložného práva je 100 eur, pri elektronickom podaní je cena polovičná, vyčíslila Valko Gáliková. Vylúčiť nemožno ani poplatok za samotné poskytnutie hypotéky, ktorý sa môže pohybovať buď v presne stanovenej výške na úrovni niekoľko stoviek eur, alebo percentom z objemu poskytnutého úveru. V niektorých prípadoch si však môžu banky tento poplatok neúčtovať.



Samostatnou kategóriou pri hypotéke je poistenie, upozornila Valko Gáliková. "Poistenie zakladanej nehnuteľnosti je povinné a bez neho banky neposkytnú klientovi financovanie. Jeho výška sa spravidla pohybuje v rozmedzí 50 až 150 eur ročne, v závislosti od rozsahu krytia. Ide však o náklad, ktorý je dôležitý aj v prípadoch, kedy klient nečerpá hypotéku, a to s ohľadom na ochranu jeho majetku," zdôraznila. Poistenie schopnosti splácať úver je síce nepovinné, ale odporúčané.